YENİMEK kursiyerleri ustalara taş çıkardı

Sinan Bengier Tiyatro Salonu’ndaki oyun, yoğun ilgi gördü. Yönetmenliğini Celal Murat Usanmaz’ın, yazarlığını ise Sema İslim Utandı’nın yaptığı oyunda, evlenmek isteyen ancak bir türlü annesi yüzünden evlenemeyen Safinaz’ın hikayesi işlendi. Oyunda, ‘yalnız kalacağım ve bana kim bakacak’ korkusuyla kızı Safinaz’ın evlenmesini istemeyen ve gelen görücülere hep bir bahane uyduran annenin yaptıkları güldürdü. Oyun, Safinaz ile evlenmek isteyen damat adayının anneye de bir eş bulmasıyla mutlu son yaptı. Usta oyunculara adeta taş çıkartan kursiyerler, oyunculukları ve kostümleriyle büyük beğeni topladı. Alkışlar eşliğinde seyircileri selamlayan oyunculara çiçek takdim edildi.