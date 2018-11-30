Yerel seçimler beka meselesi

Star Gazetesince Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ana sponsorluğunda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Ankara Ticaret Odasının (ATO) destekleriyle düzenlenen ‘Star Şehir Buluşmaları’ toplantısının Ankara bölümü önceki gün gerçekleştirildi. Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, AK Parti Ankara Milletvekili ve Star Gazetesi yazarı Yalçın Akdoğan, Star Gazetesi Ankara Temsilcisi Mustafa Kartoğlu, 24 TV Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel’in moderatörlüğünde Ankaralılar ile bir araya geldi.

TOPLANTI YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

ATO Meclis Salonu’nda düzenlenen programın açılış konuşmasını Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran yaptı. Toplantıya; ATO Başkan Yardımcıları Halil İbrahim Yılmaz ve Temel Aktay, MÜSİAD Ankara Şube Başkanı İlhan Erdal, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma Ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı ve Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, ASİAD Başkanı Eda Ersoy Tombakoğlu, AK Parti Ankara Gençlik Kolları Başkanı Ali Osman Özdemir ile çok sayıda izleyici katıldı. Yoğun ilgi gören program, Ankara’nın tanıtım videosu ile başladı.

HDP İLE GAYRİMEŞRU İTTİFAK

Star Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, ilk defa bir yerel seçime giderken seçimden çok başka parametrelerin konuşulduğuna dikkat çekti. Albayrak, şunları söyledi: “Millet İttifakı denen öbür partilerin çok yoğun biçimde ittifak çalışması içinde olduğu gözlendi. Özellikle HDP ile diğerlerini aldatma pahasına gayrimeşru bir ittifak çalışmaları yürütüldü. Bunun üzerine AK Parti ile MHP arasında yeniden ittifak çalışmalarının başlatıldığını düşünüyorum.”

TERÖRLE MÜCADELE EDİLİYOR

“Bugün normalde yerel seçim yapılıyor. Ama büyükşehirlerden birini alarak ‘bu kadar abartmayın. Sadece yerel yönetim seçilecek’ diyenler hemen ertesi gün, sistemi sorgulamaya başlayacaklar. Biz istesek de istemesek de beka sorununu konuşmamız gerekiyor. Bugün Türkiye’nin beka meselesi olarak vurgulanan bir terörle mücadelemiz var. Sadece içerdeki değil hemen sınırımız boyunca eğer el koymasaydık meseleye Akdeniz’e kadar uzanan bir terör kuşağı oluşturulacaktı. Ve Türkiye adeta güneyden tamamen kuşatılan terör kuşağı oluşturulacaktı ki Türkiye bunu engelledi. Ama hala bu tehdit devam ediyor, bununla da mücadele ediyor Türkiye.”

BAKAN KURUM: ŞEHİRLER PLANLI BİR ŞEKİLDE BÜYÜR