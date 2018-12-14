Yerli malı kullanmak vatandaşlık görevidir

Yerli malı kullanmanın ekonomik kalkınma için önemi birinci sırada. Yerli üretim logolu ürünler de bu amaca hizmet eden en güzel uygulama oldu. Bu yüzden alışverişte öncelikle tercih edilmesi gereken şey üzerinde yerli üretim logosu bulunan ürünlerin alınması” dedi.

İSRAFTAN KAÇINILMALI

İsraftan kaçınmanın da bu haftanın önemini kavramaktan geçtiğini belirten Palandöken, “Evimizde işimizde hiçbir zaman israf etmemek, gereksiz ürün almamak, suyu elektriği gereksiz yere harcamamak gibi davranışları alışkanlık haline getirmeliyiz. En önemlisi de tutum, yatırım ve yerli malı kullanmayı senede bir gün ya da bir hafta değil her gün hatırlamalıyız” diye konuştu. Yerli ve milli olmanın ilk koşulunun yerli ürün kullanmak olduğunu vurgulayan Palandöken, “Kendi aracımızı ürettiysek, birçok sektörde ihracatımız ithalatımızı geçtiyse bu büyük bir başarıdır tabii ki ama asla yeterli değildir. Yerli üretim logolu ürün almanın yanında evimizde, işyerimizde, kurumlarda tasarruflu davranmak ile desteklenmelidir” ifadelerini kullandı.

GEREKSİZ ALMAYIN

Gereksiz olan her şeyden kaçınmamız gerektiğinin altını çizen TESK Başkanı Palandöken, “Günde 5 milyonun üzerinde ekmek çöpe gidiyor. Ya da işimiz bitince kapatmadığımız elektrik, su faturaları sonrasında kullanmadığımız halde ödediğimiz faturalara dönüşüyor. İki ayakkabımız varken üçüncüsünü almak cebimizden fazla para çıkmasına, evde gereksiz yere yer işgal etmesine neden oluyor” diye konuştu.