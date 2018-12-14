Son Dakika Haberleri 14

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

ANKARA

  1. Haberler
  2. Ankara

Yerli malı kullanmak vatandaşlık görevidir

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, her yıl 12-18 Aralık tarihleri arsında kutlanan Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası nedeniyle bir açıklama yaptı. Palandöken, “Yerli kullanmaya her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yerli malı kullanmanın ekonomik kalkınma için önemi birinci sırada. Yerli üretim logolu ürünler de bu amaca hizmet eden en güzel uygulama oldu. Bu yüzden alışverişte öncelikle tercih edilmesi gereken şey üzerinde yerli üretim logosu bulunan ürünlerin alınması” dedi.  

İSRAFTAN KAÇINILMALI 

İsraftan kaçınmanın da bu haftanın önemini kavramaktan geçtiğini belirten Palandöken, “Evimizde işimizde hiçbir zaman israf etmemek, gereksiz ürün almamak, suyu elektriği gereksiz yere harcamamak gibi davranışları alışkanlık haline getirmeliyiz. En önemlisi de tutum, yatırım ve yerli malı kullanmayı senede bir gün ya da bir hafta değil her gün hatırlamalıyız” diye konuştu.  Yerli ve milli olmanın ilk koşulunun yerli ürün kullanmak olduğunu vurgulayan Palandöken, “Kendi aracımızı ürettiysek, birçok sektörde ihracatımız ithalatımızı geçtiyse bu büyük bir başarıdır tabii ki ama asla yeterli değildir. Yerli üretim logolu ürün almanın yanında evimizde, işyerimizde, kurumlarda tasarruflu davranmak ile desteklenmelidir” ifadelerini kullandı.  

GEREKSİZ ALMAYIN

Gereksiz olan her şeyden kaçınmamız gerektiğinin altını çizen TESK Başkanı Palandöken, “Günde 5 milyonun üzerinde ekmek çöpe gidiyor. Ya da işimiz bitince kapatmadığımız elektrik, su faturaları sonrasında kullanmadığımız halde ödediğimiz faturalara dönüşüyor. İki ayakkabımız varken üçüncüsünü almak cebimizden fazla para çıkmasına, evde gereksiz yere yer işgal etmesine neden oluyor” diye konuştu.  

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Dayton Anlaşması´nın imzalanması - Tarihte bugün 14 Aralık 1995

Dayton Anlaşması´nın imzalanması - Tarihte bugün 14 Aralık 1995

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri

UEFA resmen açıkladı! İşte yeni sıralama

UEFA resmen açıkladı! İşte yeni sıralama

150 bin SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaş artışı 400 liraya ulaşacak

150 bin SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaş artışı 400 liraya ulaşacak

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA