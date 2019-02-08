Yetim çocuklar için oyuncaklarını sattı

Küçük Zeynep, Mardin ve Hatay’daki 2 yetim çocuk için bu fedakarlığı yaptığını belirterek, “Oyuncaklarımı çok seviyorum. Fakat Mardin ve İskenderun’dan gelen yetim kardeşlerimizin fotoğraflarını görünce onları daha fazla sevdiğimi hissettim. Bu nedenle de oyuncaklarımı satarak kardeşlerime olan sevgimi ifade etmek istedim” dedi.