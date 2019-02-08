Yetim çocuklar için oyuncaklarını sattı
Altındağ TOKİ Malazgirt İlkokulu 2’nci sınıf öğrencisi Zeynep Gök, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı’nın ‘İyilikte Yarışan Sınıflar’ projesi kapsamında oyuncaklarını satarak, yetim çocuklara destek oldu.
Küçük Zeynep, Mardin ve Hatay’daki 2 yetim çocuk için bu fedakarlığı yaptığını belirterek, “Oyuncaklarımı çok seviyorum. Fakat Mardin ve İskenderun’dan gelen yetim kardeşlerimizin fotoğraflarını görünce onları daha fazla sevdiğimi hissettim. Bu nedenle de oyuncaklarımı satarak kardeşlerime olan sevgimi ifade etmek istedim” dedi.
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