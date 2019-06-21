Yetimlerin umudu oldu

Başkent'te 6 genç, kurdukları grupla yetim ve ihtiyaç sahiplerinin umudu oldu. iş makinesi sektöründe çalışan Caner Karaçöl’ün, ‘gayemiziyilik’ diyerek başlattığı umut yolculuğunun üyeleri öğretmen, fırıncı ve iş makinesi operatörlerinden oluşuyor. Genç hayırseverler Sincan ve çevresinde çoğu yetimlerden oluşan 98 çocuk ve aileye her ay düzenli olarak yardım eli uzatıyor.

KENDİMİZDEN AYIRMIYORUZ

Herhangi bir kurum ya da kuruluşla çalışmadıklarını söyleyen Caner Karaçöl, “Gönüllü arkadaşlardan oluşan bir ekibimiz var. Yani derneklerle çalışmamamızın sebebi onların koli şeklinde yardım yapması, bizde öyle değil. Biz aileleri alıyoruz depoya götürüyoruz. Kıyafetlerden diledikleri kadar alıyorlar. Daha evlerinin yakınındaki marketlerden ne ihtiyaçlara kendileri alıyorlar. Bizim amacımız kendimiz ne yiyorsak, bu kardeşlerimize de ondan yedirelim” diye konuştu.

Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğu bölgeleri ağırlıkta olmak üzere okullarda ihtiyaç sahibi çocuklara da yardımda bulunduklarını anlatan Karaçöl, “İhtiyaç sahibi ve yetimlerden oluşan aylık ortalama 100-150 çocuk giydiriyoruz. Her yaz yetim çocuklar için bir çalışma başlatıyoruz. Bu seneki sloganımızı ‘Her yetime bir bisiklet’ olarak belirledik. Yaklaşık 42-43 tane bisiklet aldık” ifadelerini kullandı.

SIFIRDAN EV KURUYORLAR

Taşradan gelen ve Türkmen ailelerinin çektikleri sıkıntılardan bahseden Karaçöl, “Bu ailelerin hiçbir şeyi yok. Bir yatak, döşek ve varsa bazılarında birkaç kilim oluyor. Bunun dışında hiçbir yatacak ya da oturacak eşyası olmayan ailelerle karşılaştık. En son karşılaştığımız aile, çöpten topladıkları kartonların üzerinde yatan 4 kişilik bir aileydi. Bu şekilde 20’den fazla ailenin ev eşyasını duyuru yoluyla sağladık “ diye konuştu.