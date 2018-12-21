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Yöresel Pazar’da sona yaklaşılıyor

Kızılcahamam Yöresel Ürün Pazarı’nın kısa sürede içinde tamamlanması için çalışmalar hummalı bir şekilde sürüyor.

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Üçbaş Mahallesi Pırnakpınarı Mevkii’nde yapımına devam edilen Pazar 50 hektar alan üzerine kurulacak. Elektrik ve su alt yapı işleri tamamlanan, kilit parke taş döşeme ve peyzaj işlemlerinde ise son noktaya gelinen Yöresel Ürünler Pazarı’nda 7 büfe, bir mescit, bir kır kahvesi ve mesire alanı da bulunacak. Dev komplekste ilçede yetiştirilen yöresel ürünler satılacak. 

 

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