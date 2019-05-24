Yumurta kabukları sanata dönüşüyor

Yaklaşık 30 yıldır Hint bülbülünden, deve kuşuna kadar farklı ebatlardaki yumurtaların kabuklarını büyük bir emekle işleyen 63 yaşındaki Hayran, eserlerini Türkiye’nin hemen hemen her noktasına göndererek, satışa sunuyor. Hayran, ağırlıklı olarak daha sert oldukları için köy yumurtalarının kabuklarını tercih ediyor. Dünya Yumurta Oyma Sanatı Derneği Üyesi olan Hamit Hayran, Dünya Yumurta Oyma Sanatı Ansiklopedisi’nde adı geçen tek Türk Hayran, son işlediği tavuk yumurtası kabuğuna 8 bin 400 delik açan Hayran, 2018’de 7 bin 500 delikle dünya birincisi olan Pakistanlı sanatçıyı geride bırakarak liderlik koltuğuna oturmuş. Hayran’ın hedefi ise 11 bin delikle Guinness Rekorlar Kitabı’na girebilmek.

Yumurta kabuklarını büyük bir titizlikleişleyerek sanat eserine dönüştüren HamitHayran’ın hedefi Guinness Rekorlar Kitabı’na girebilmek. Hayran’ın bunun için bir yumurta üzerine tam 11 bin delik açması gerekiyor.