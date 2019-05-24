20°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0899
  • 6,8221
  • 251.316
  • 86.072
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

ANKARA

  1. Haberler
  2. Ankara

Yumurta kabukları sanata dönüşüyor

Son zamanlarda giderek gelişen yumurta kabuğu oymacılığı Ankaralı Hamit Hayran’ın elinde sanata dönüşüyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yaklaşık 30 yıldır Hint bülbülünden, deve kuşuna kadar farklı ebatlardaki yumurtaların kabuklarını büyük bir emekle işleyen 63 yaşındaki Hayran, eserlerini Türkiye’nin hemen hemen her noktasına göndererek, satışa sunuyor. Hayran, ağırlıklı olarak daha sert oldukları için köy yumurtalarının kabuklarını tercih ediyor.  Dünya Yumurta Oyma Sanatı Derneği Üyesi olan Hamit Hayran, Dünya Yumurta Oyma Sanatı Ansiklopedisi’nde adı geçen tek Türk Hayran, son işlediği tavuk yumurtası kabuğuna 8 bin 400 delik açan Hayran, 2018’de 7 bin 500 delikle dünya birincisi olan Pakistanlı sanatçıyı geride bırakarak liderlik koltuğuna oturmuş. Hayran’ın hedefi ise 11 bin delikle Guinness Rekorlar Kitabı’na girebilmek.  

Yumurta kabuklarını büyük bir titizlikleişleyerek sanat eserine dönüştüren HamitHayran’ın hedefi Guinness Rekorlar Kitabı’na girebilmek. Hayran’ın bunun için bir yumurta üzerine tam 11 bin delik açması gerekiyor.    

 

´´Alka´´ başarıyla imha etti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan önermişti... İlan edildi: Türk dünyasının Aksakalı

Başkan Erdoğan önermişti... İlan edildi: Türk dünyasının Aksakalı

BAE için çalıştığı iddia edilen tutuklunun nasıl intihar ettiği ortaya çıktı

BAE için çalıştığı iddia edilen tutuklunun nasıl intihar ettiği ortaya çıktı

FETÖ'cü eski savcı Şanal'ın cezası belli oldu

FETÖ'cü eski savcı Şanal'ın cezası belli oldu

Dehşeti yaşamışlardı... Yüzündeki büyük morluklar dikkat çekti

Dehşeti yaşamışlardı... Yüzündeki büyük morluklar dikkat çekti

Yüzde 30'u tamamlandı... Açılış tarihi belli oldu

Yüzde 30'u tamamlandı... Açılış tarihi belli oldu

Bakın çete oyları nasıl çalmış, Yıldırım'ın oyları nasıl düşmüş...

Bakın çete oyları nasıl çalmış, Yıldırım'ın oyları nasıl düşmüş...

Eğitim merkezinde can pazarı! Öğrenciler camlardan atladı

Eğitim merkezinde can pazarı! Öğrenciler camlardan atladı

Çipras'tan Türkiye'ye çirkin suçlama

Çipras'tan Türkiye'ye çirkin suçlama
 

POPÜLER HABERLER

Eli kanlı terör elebaşısından ´´Oylar İmamoğlu´na´´ çağrısı

Eli kanlı terör elebaşısından ´´Oylar İmamoğlu´na´´ çağrısı

Adıyaman'da bulundu! 85 milyon yıllık

Adıyaman'da bulundu! 85 milyon yıllık

Van Gölü havzasının kırlangıç misafirleri

Van Gölü havzasının kırlangıç misafirleri

Adliyeye samuray kılıcıyla girmeye çalışmışlar

Adliyeye samuray kılıcıyla girmeye çalışmışlar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA