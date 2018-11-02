Yüzde 10’luk indirim fırsatçılara yaradı  

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, enflasyonla mücadelede başarılı olmak için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğine dikkati çekti. Palandöken, “Enflasyonla Topyekün Mücadele indirimlerini bile kar kampanyasına çevirenler var” dedi. Enflasyonla Topyekün Mücadele için yapılan indirim kampanyalarının bazı firmalar tarafından kazanç kapısına dönüştüğünü belirten Palandöken, “Maliyetleri bahane ederek fahiş oranda zam yapanlar şimdi yüzde 10 indirim adı altında kampanyayı adeta sezon indirimine çeviriyor. Yüzde 100, hatta yüzde 300’lere varan zam yapıp sadece belirli ürünlerde yüzde 10 indirime gidilmesi inandırıcı değil. Bu fırsatçılar yalnızca karlarını artırmakla kalmayıp enflasyonla mücadeleye de ket vuruyor” diye konuştu.

ADİL BİR DAVRANIŞ DEĞİL

TESK Genel Başkanı Palandöken, “Sırf müşteri çekmek için Enflasyonla Topyekün Mücadele Kampanyası’nı kullanmak adil bir davranış değil. Serbest piyasa ortamı var diye kimse kafasına göre hareket etmemeli. Ülkemizin ekonomik dar boğazdan geçtiği bir dönemde herkes ve her kesim üzerine düşeni yapmalı. Çünkü her şey kar ve para kazanmak değildir” ifadelerini kullandı.

VATANDAŞ İTİBAR ETMİYOR

Halkın artık indirim kampanyalarına itibar etmediğini belirten Palandöken, “Vatandaş neye elini atsa zamla karşı karşıya kaldığı için artık alışveriş yapmaktan çekiniyor. Yapılan alışverişler zaruri ihtiyaçlardan başka bir şey değil. Piyasaya yeniden güven gelmesi için indirimler daha ciddi ve inandırıcı olmalı. İndirimler ne kadar cazip olursa piyasalar o kadar canlanır” değerlendirmesinde bulundu.