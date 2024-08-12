Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Prof. Dr. Ferhat Pirinççi, Star Gazetesi Yazarı Esra Elönü'nün 24 TV'de ekranlara gelen 24 TV Arafta Sorular programında açıklamalarda bulundu.



'PLASTİK BİR ŞİŞE DOĞADA 450 YILDA ÇÖZÜLÜYOR'



Türkiye Çevre Ajansı'nın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum döneminde kurulduğunu hatırlatan Pirinççi, "Türkiye Çevre Ajansı, adı üzerinde Türkiye'nin ulusal ve uluslararası düzende bir çok alanda faaliyetlerini organize eden bir kurum. Bakanımız Murat Kurum geçmiş döneminde kurmuştu. Çevreye neden özen göstermemiz gerektiğini anlatmamız lazım. Plastik bir şişe doğada 450 yılda doğada çözülüyor. Cam için baktığımızda 1 milyon yılda, gazlı içecekler içeren alimünyumlar 200 – 500 yıl arasında çözülüyor. Denizlerde biyoçeşitliliğin azalması, küresel ısınma, iklim değişikliği gibi konulara baktığımızda çok ciddi bir risk bizleri bekliyor." dedi.

ÇEVRE VE GERİ DÖNÜŞÜM PROJELERİ

Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Pirinççi, çevre ve geri dönüşüm projeleri hakkında da önemli bilgiler verdi.

'DÜNYA'DA EŞİ BENZERİ OLMAYAN BİR SİSTEMİ UYGULAMAYA SOKACAĞIZ'



Pirinççi '500 milyon ağacın kurtulması başlı başına önemli bir kazanım ve bu giderek de artan ivmeyle devam ediyor. Türkiye Çevre Ajansı ne yapacak? En başta bu depozito yönetim sistemiyle başlayacak. Ben Bakanımız Murat Bey'den görev aldığımda aslında bana dört konunun çok kritik olduğunu söyledi." ifadelerini kullandı.

"Birincisi, Depozito Yönetim Sistemi. Aslında Dünya'da benzeri olmayan bir sistemi uygulamaya sokacağız. Zaman zaman bazı belediyelerde veya yurt dışında özellikle örneklerini görüyoruz. 2025'te ciddi planlarımız var bunu harekete geçirmeye yönelik olarak. Depozito iade makinesi dediğimiz sistemi devreye alacağız. Siz vatandaş olarak şunu yapacaksınız; alacaksınız şişenizi, depozito iade makinesine götüreceksiniz, kendinizi tanıtacaksınız ve arkasından o şişeyi iade ettiğinizde size depozito bedelini verecekler.

İkinci yapacağımız şey aslında daha da geliştireceğimiz husus Kocaeli Körfezi, İzmit Körfezi ve İstanbul kıyılarında deniz denetimlerinin arttırılması, sıklaştırılması. Dün Sayın Bakanımız Murat Kurum'la birlikte Kocaeli'deydik. Şu anda İzmit Körfezi'nde 3 milyon metreküp çamur var. Çamur, denizi oksijensiz bırakıyor. Bakanlık ve Kocaeli Belediyesi işbirliğiyle o çamurun alınıp, kurutulup sonra tekrar yakılması veya devre dışı bırakılması işlemi yapılıyor. Geçen gemilerin denizi kirletmesini engellemesine yönelik bizim faaliyetlerimiz var.

Üçüncüsü, Göcek-Fethiye bölgesinde başlayacak olan Mapa-Şamandıra sistemi. Göcek ve Fethiye'deki koylara bir gün içinde binlerce tekne geliyor. Her bir teknenin demir attığını, zincir bıraktığını düşündüğümüzde denizin içindeki ekosistem ciddi anlamda olumsuz etkileniyor. Bunun bir düzene sokulması, bunların demir atmalarının engellenmesi ve atıklarının bertaraf edilmesine yardımcı olunması suretiyle deniz korunma sistemi var.

Bir diğeri yine denizlerle ilgili Bakan Bey'in bana özellikle vurguladığı şey; son dönemde özellikle müsilaj meselesinde de gördük. Hala o riskle karşı karşı olduğumuzu biliyoruz. Yakında Türkiye Çevre Ajansı bu alanda çok ciddi faaliyetleri artırmaya ve temizlenmesine destek olmaya başlayacak.'