Bitlisliler ''İrfan Mektebi'' istiyor

Av. Nurullah Subaşı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunarak, Bitlis için bir 'İrfan Mektebi' istedi.

Subaşı yaptığı yazılı açıklamda, şöyle çağrıda bulundu:

"Bitlis'ten Reis-i Cumhurumuza arzu halımızdır. Bitlis'in tamamı, hususen Ecdadın yadigârı olan Ahlat, Devleti teşriflerinizle müşerref olma bahtiyarlığına kavuşarak, bu mübarek günde, manevi bir bayram sevinci yaşıyor. İstikbalımızın teminatı olan gençlerimiz için, Devleti alinizden payedar olmak, en çok görmek istediğimiz rü'yamızdır. Evvela mukaddesata önem veren, kalben ve aklen temayüz etmiş bir nesli mübareğin oluşması için, Ecdadın (cennet mekanlar) ilk imparatorluk kurduğu ve medeniyet bölgesi olan Ahlat'da, ab-i hayat pınarları fışkıran bir enstitü kurulması elzemdir. İslami ilimleri araştırma zirvesine ulaştıracak istidat ve kabiliyetlerin merkezi olarak, ecdadın manevi mirası olan irfan-ihsan temel bilgilerin tedrisi ve tatbikine başlansın inşaallah. Ahlat buna kubbe olsun, Gayda mirhrap, Arvas minber, Nurs kürsü, Bitlis minare, Nurşen, rahle, Ühin mükebbire, Tatvan eyvan, Adilcevaz revak, Hizan lamba olsun. Bahçesinde maneviyat dünyamızın mimarlarını temsil edecek rengarenk güller, çiçekler, laleler nevşû-neva bulsun. Bu şaheser, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın himayesinde Bitlis'in bağrından gelmiş fedakar şahsiyetler tarafından üstlenilsin.