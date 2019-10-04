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BR-319 otoyolu insanlığı tehdit ediyor 

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro Amazon ormanlarının kalbinden geçecek olan bir otoban projesine destek verdiğini açıkladı.

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Dünyanın ciğerleri olarak bilinen ve geçen ay kitlesel yangınlarla önemli bir kısmı yok olan Amazonlar’ın içinden geçen BR-319 otoyol projesi adına bölgede binlerce ağacın kesilmesi gerekiyor. 2021 yılında yolun yeniden inşasına başlanacağını duyuran Bolsonaro, bölgedeki ekonomik kalkınma için bu adımın şart olduğunu ileri sürdü. Konuyu Altyapı Bakanı Tarcisio Freitas ile görüştüğünü belirten Bolsonaro yeni otoyola ilişkin fazla detay vermezken Amazon uzmanları yeni yolun müthiş boyutlarda bir orman kaybının tetikleyicisi olacağını kaydetti. 600 kilometrelik otoyol tamamlandığında Realidade şehri ile 2 milyon nüfuslu Manaus şehrinin bağlantısı yeniden kurulmuş olacak. Otoyolun kullanılamadığı sürelerde Manaus’a ulaşım sadece sudan ve havadan sağlanabiliyordu. Tam da bu nedenden ötürü Manaus’un bulunduğu bölge ve çevresi Amazonların en iyi korunmuş alanı olarak biliniyor. 
 

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