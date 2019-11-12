'Dünyamız Bir, Atık Sıfır'a AB desteği

Projenin yürütücüsü olan okul öğretmenlerinden İlker Ayran, “Projemizin adı; Dünyamız Bir, Atık Sıfır. Sıfır atık konusunda çalışmalar yapıyoruz” dedi.

Proje ile doğanın korunmasının planlandığını aktaran Ayran, “Projemizin adı; Dünyamız Bir, Atık Sıfır. Biz çevre kirliliğinin, iklim değişikliğinin sebebini biz insanların yaptığı çevre kirliliği olarak görüyoruz. Biz insanlar dünyayı çok fazla kirletiyoruz. Çocuklarımıza bu çevre kirliliğini azaltmaları ve yeni çevre oluşturabilmelerine katkı sağlamak için pek çok atölye yaptık ve yeni bir proje geliştirdik. Bu proje doğrultusunda Avrupa Birliği’nden ortaklarımız var. Onlarla çevre kirliliğine karşı duyarlılık oluşturmak ve dünyamızın kendimize ait olduğunu, bunun bizim için çok önemli olduğunu söylemeye çalışıyoruz. Bursa’da, Türkiye’de ve dünyada projemizi duyurmak, çevre bilinci oluşturmak ve sıfır atık konusunda çalışmalar yapıyoruz” dedi. Ayran, projeyi Yunanistan, Makedonya, Macaristan ve Litvanya’dan 4 okulla birlikte yürüttüklerinin altını çizdi.