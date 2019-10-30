Sıfır atık için koşacaklar 

Vodafone, 3 Kasım Pazar günü Vodafone İstanbul Maratonu’nun tanıtımı için kullanılacak vinil malzemeleri toplayarak geri dönüşümlü çantalar yaptırmak üzere “çöp(m)adam” projesine bağışlayacak. Vodafone, 41. İstanbul Maratonu’nun çevre üzerindeki etkilerini azaltmak üzere harekete geçti. Vodafone, maratonun tanıtımı ve markalama çalışmaları için kullanılacak yaklaşık bin 500 metrekare vinil malzemeyi toplayarak geri dönüşümlü çantalar yaptırmak üzere çöp(m)adam projesine bağışlayacak. Böylece, çalışma hayatında hiç yer almamış kadınlara fırsat yaratmayı hedefleyen çöp(m)adam hareketine maraton kapsamında destek veren ilk şirket olacak.

EKONOMİYE BÜYÜK KATKI

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel “Amacımız, insanları daha iyi bir gelecek için birbirine bağlamak. Bu bakış açısıyla tüm dünyaya bir söz verdik; 2025 yılına kadar 1 milyar insanın hayatını iyileştireceğiz ve operasyonlarımızdan kaynaklı çevresel etkimizi yarıya indireceğiz” dedi. Süel, şunları kaydetti: “Türkiye’de de 2025 yılına kadar toplam sera gazı salımımızı yüzde 50 azaltmayı, tüm şebekemizi yüzde 100 yenilenebilir kaynaklardan enerjilendirmeyi ve elektronik atıkların yüzde 100’ünün geri dönüştürülmesini hedefliyoruz. Bu kapsamda, Ayvalık’ta yerel bir kalkınma projesi olarak hayata geçirilen çöp(m)adam projesine destek veriyoruz. Hayatları boyunca düzenli gelire sahip olmamış kadınların bir araya geldiği bu projeyle, ambalaj atıkları kadınlar tarafından özgün ve benzersiz ürünlere dönüştürülerek ekonomiye kazandırılıyor.”