'2030'da çocuğa şiddet son bulacak'

Geçen yıl, dünya çapında yaklaşık 1 milyar çocuk fiziksel, cinsel ya da psikolojik şiddete maruz kalmış. Bu veriden de anlaşılacağı üzerine çocuğa karşı şiddetin ulaştığı boyut inanılmaz büyüklükte. Bu sorunla mücadele etmek için harekete geçen Dünya Sağlık Örgütü (WHO) önderliğinde uluslararası kuruluşların desteğiyle INSPIRE seti hazırlandı. INSPIRE, devletten toplum tabanına, sivil toplumdan özel sektöre kadar çocuk ve gençlere karşı şiddetin önlenmesine ve müdahale edilmesine yönelik kararlılık ortaya koyan herkesin faydalanabileceği, kanıta dayalı bir yayın. INSPIRE çalışması, ülkelerin ve toplulukların çocuğa karşı şiddeti önleme çalışmalarına, mevcut en iyi uygulama kanıtlarından oluşan bir grup strateji ile destek veriyor. Dünyada 70 ülkede uygulanan ve çeşitli şiddet biçimlerinin azalmasını sağlayan bu uygulamanın tanıtımı geçtiğimiz günlerde Nirengi Derneği tarafından yapıldı. Çocuk, kadın ve insan hakları konularına odaklanan dernek, çocuğun anne karnından itibaren korunması için çalışıyor. INSPIRE seti uzun bir çalışma sürecinden sonra 2017 yılında yayınlanmış. “INSPIRE genel olarak çocuğa karşı şiddetin sona erdirilmesi için 7 strateji öne sürüyor” diyen Nirengi Derneği Programlar Koordinatörü Zeynep M. Sanduvaç, bu setin farklı kanallardaki şiddetin sonra erdirilmesi için gruplandırılmış stratejileri kapsadığını belirtiyor.

NORM VE DEĞERLERE DİKKAT EDİLMELİ

“Stratejilerin en üst düzeyde etkili olabilmesi için çok sektörlü bir plan dahilinde uygulanmaları çok önemlidir. Bir devletin tek başına çocuklara yönelik olarak büyüyen ve ulusal sınırları aşan tehditleri ortadan kaldırması mümkün olmadığından bu sürecin olmazsa olmazı koordinasyon mekanizmalarıdır.” diyen Zeynep Hanım, proje ile ilgili şunları aktardı; “İlk strateji Kanunların Uygulanması ve Yaptırımların İcrası: Çocuk istismarını ve çocuk sömürüsünü yasaklayan kanunlar bu noktada çok önemli. 2005 yılı Çocuk Koruma Kanunu’nun rehberlik boyutu var ancak uygulama konusunda her ülkede olduğu gibi bizde de bazı problemler mevcut. Sosyal Normlar ve Değerler; Yedi strateji arasında şiddetin önlenmesini sağlayacak en önemli maddelerden birisi. İşlevsel olmayan sosyal normların şiddeti tetiklediği biliniyor. Mesela regl olan kız çocuğu bir anda kadın statüsüne geçiyor. Bundan dolayı onu hemen anne, eş durumuna getiren ve bunu tetikleyen sosyal normlar ve değerler sıkıntı yaratıyor. Sosyal normlar ve değerlerin ülkelerdeki bütüncül iyi olma halini, kadının ve çocuğun statüsünü, eşit hakları engelleyen bir yapısı var. Burada bir grubun fiziksel ya da ekonomik gücünden dolayı bir diğerine baskı kurmasının önüne geçilmesi çok önemli. Üçüncü madde Güvenli Ortam. Çocukların yer aldığı sokaklar, parklar ve okulların şiddetten arındırılması boyutu. Ebeveyn ve Bakım Verenlere Destek konusu ise şöyle; özellikle fiziksel, sözel ve cinsel istismar uygulamalarının aile içinde de olduğunu görüyoruz. Bunun önüne geçmek için yapılabileceklerden bir tanesi yetkili kurumlar tarafından ev ziyaretleri yapılması. Dolayısıyla işlevsel olmayan dayak gibi disiplin yöntemlerinden ailenin vazgeçmesinin sağlanması hedefleniyor. INSPIRE seti, bu stratejinin uygulanması ile hemşire-aile ortaklığı programı kapsamında çocuğa karşı kötü muamelede yüzde 48 azalma sağlanabilen bir örnek ortaya konuyor. Gelir ve Ekonomik Güçlenme: Yoksulluk şiddete yol açan faktörlerinden birisi. Bunu dikkate alarak aynı zamanda gelir ve sosyal programlarla ailelerin güçlenmesi hedefleniyor. Mikro-finans ve toplumsal cinsiyet eşitliği müdahalesine katılan 430 kadın için yakın partner şiddetinde yüzde 50 azalma olduğunu görüyoruz. Şiddete uğramış çocukların hastane kayıtlarından hareketle onların uğramış olduğu şiddet türü ve kimler tarafından şiddete uğradığı konusunda araştırma yapmak mümkün. Bundan yola çıkarak Müdahale ve Destek Hizmetleri konusunun önemi de ortaya çıkıyor. Şiddet gören bireyler terapötik oturumlarla desteklenmeli. Son olarak Eğitim ve Yaşam Becerileri stratejisi. Eğitim ortamları bir koruyucu şemsiye sağlayabilir. Bununla birlikte INSPIRE setinde çocuğa yaşam becerilerinin öğretilmesinin önemine vurgu yapılıyor. Sosyal, duygusal öğrenme, kendini ifade etme ve koruma gibi yaşamsal becerileri de çocuğa kazandırırsak şiddetten kaçınmalarını ya da şiddete maruz kaldığında bunu yönetebilmeleri mümkün olur.”

SİYASİ OTORİTE İŞİN İÇİNDE OLMALI

INSPIRE, Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) 2030 sürdürebilir kalkınma hedefleri arasında yer alıyor. Bu yedi strateji doğru olarak uygulanırsa 2030’da çocuğa karşı şiddetin bitirilebileceği WHO tarafından ortaya konuyor. Peki bu setin halka ulaşması nasıl olacak? “Bu setin Türkçe halini sitemiz www.nirengidernegi.org adresinden paylaşacağız. STK’ların sürdürebilir kalkınma hedeflerine uygun gerçekleştireceği projeler, üniversiteler ile iş birliği, belediyelerin yapacağı yerel hizmetler ve tabi ki siyasi otoritenin de takipçisi olması ile bu programın yaygınlaştırılması üzerinde çalışıyoruz. Bu çözümün sürdürülebilir olması için ise siyasi otoritenin desteği olmazsa olmaz.” diyen Zeynep Hanım, çocukluktaki şiddet engellenirse yetişkinlikte yaşanacak şiddeti önlemiş olacağımızı vurguluyor.

Nirengi Derneği’nin şu an devam eden ve INSPIRE’ın güvenli ortam stratejisine denk gelen bir çalışması da var aslında. 2015 yılından beri okullarda “İstismara Karşı Standart Operasyon Prosedürü’” uyguladıklarını anlatan Zeynep Hanım, “Bu prosedürde iki boyut var. Biri ihmal, istismar, akran zorbalığı ve flört şiddeti ile ilgili öğretmenlerin ve idarecilerin bilgilendirilmesi. Diğer taraftan da olgu gerçekleştiği takdirde vakanın okuldan adli mercilere nasıl aktarılacağı ile ilgili eğitimler veriyoruz. Bu çalışmaları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Adliyesi, Kolluk Kuvvetleri ve okullarla yakın iş birliğinde yürütüyoruz. 2015 ila 2016 yılı arasında Mersin’de uygulanan proje 2016’dan beri İstanbul’daki 70 okulda devam ediyor.” şeklinde konuşuyor.