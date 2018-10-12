4. İstanbul Tasarım Bienali’nden çocuklara: UZUN, KOCAMAN, ÇOK!

İstanbul Tasarım Bienali’nin çocuklara son sürprizi ise, Bernard Van Leer Vakfı’nın katkılarıyla yayımlanan çocuk kitabı oldu. Yekta Kopan’ın yazdığı ve Burcu Ural Kopan’la birlikte tasarladığı, illüstrasyonları Ada Tuncer tarafından hazırlanan UZUN, KOCAMAN, ÇOK! adlı kitap, oyunlar ve hikâyelerle spagetti yapımı üzerinden çocukları tasarım ve ölçü birimleriyle tanıştırıyor. Geleneksel kitap formatının ötesine geçerek, kat kat açılarak hem okunabilen hem de çeşitli oyunlar ve aktiviteler sunan UZUN, KOCAMAN,ÇOK!, konusunu bu sene bienalin altı mekânından biri olan Pera Müzesi’nde yer alan Ölçekler Okulu’ndan alıyor. Günlük hayatta kullandığımız, ölçüleri, standartları ve normları sorgulayan Ölçekler Okulu’ndan yola çıkarak hazırlanan kitapta çocuklar, domates soslu spagetti tarifiyle başlayarak oyunlar oynamaya ve uzaklık ve miktar bildiren kavramlar üzerine düşünmeye davet ediliyor. Ayıca kitapta yer alan sözlükle birlikte çocuklar, küratör, bienal, tasarım gibi kavramlarla tanışıyor ve bir yandan bienali gezerken, bir yandan pek çok yeni şey keşfediyor, öğreniyor ve eğleniyor. Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü akademisyenlerinden Doç. Dr. Feyza Çorapçı’nın akademik danışman olarak destek verdiği kitabın bilim danışmanlığını Can Gürses üstleniyor.

Türkçe, İngilizce ve Arapça olmak üzere üç dilde hazırlanan kitap UZUN, KOCAMAN,ÇOK!, tüm bienal mekanlarından ve anlaşmalı kitabevlerinden, ücretsiz olarak temin edilebiliyor. Kitaba aralarında Homer Kitabevi, Kaktüs Çocuk, Yalvaç Abi Kitabevi, Happy Nest, Tırtıl Kids Kitabevleri, Aliza Kitabevi, Babun Çocuk Kitapçısı (Bodrum), Masalinka Çocuk Kitabevi (Denizli) ve Tayfa Kitap Evi’nin (Sinop) bulunduğu kitabevlerinden ulaşmak mümkün. Bienal boyunca 14, 21 ve 28 Ekim Pazar günleri Studio-X İstanbul’da, çeşitli STK’ların işbirliğiyle, kitapla bağlantılı atölye çalışmaları düzenlenecek.