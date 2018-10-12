Acının tatlı hali: İsot Festivali

ŞANLIURFA BELEDİYE BAŞKANI NİHAT ÇİFTÇİ: İSOT BİZİM İÇİN BİR KÜLTÜR

Bu yıl festivalin ikincisini düzenliyoruz ve çok güzel gidiyor. Festivalin eğlence kısımlarını şehitlerimiz nedeniyle iptal ettik. Ama yarışmalar, fotoğraf sergileri ve mutfak kısmı tüm hızıyla devam ediyor. Bu festivalin şehre katkısı çok fazla. Öncelikle tanıtım, kültür, turizm başta olmak üzere insanlar bu vesileyle şehrimize geliyor. İsot bizim için bir kültürdür. Dolayısıyla bizler isotu bir serüven ve bir kültür olarak ele alıyoruz. Mutfağa da girdikten sonra bir gastronomi ürünü olarak paylaşıyoruz. Biber tüm dünyada yetişen bir sebzedir. Ama isotun bir takım ince farklılıkları var. Kalınlık ve renk bunlardan bazıları. Bazı acıları yediğiniz gibi mideniz yanar ve rahatsız olursunuz. Ancak isotun tatlı bir acılığı olduğu için mideyi rahatlatır. Burası 12 bin yıllık şehir. İnsanlık tarihinin başladığı ve UNESCO tarafından koruma altına alınmış bir tapınağın bulunduğu bir şehir. Aynı zamanda burası bir inanç merkezi. Verimli topraklarımızla birlikte de bir tarım şehri. Mimarisi gelişmiş bir yer. İpekyolu üzerinde yer alıyoruz. Bütün bunların dışında bir müzik ve turizm şehridir Urfa. Güneşin çok etkili olduğu ve güneş panelleri ile kalkınmayı amaçlayan Şanlıurfa Fırat ve Dicle’nin arasında bir inci.