Afrika’nın mutfak kültürü Türkçe’de

Türkiye-Afrika kültürel ilişkilerinin bir nişanesi olarak Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yürütülen “Afrika El Sanatları ve Kültür Evi” projesi kapsamında güzel ve kalıcı eserlere imza atılıyor. Bu eserlerin en yenisi Emine Erdoğan Hanımefendi’nin işareti ile hazırlanan Afrika Yemek Kültürü kitabı.

Ankara’da bulunan 39 Afrika Büyükelçisi Eşleri Derneği (ASHOM), Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Akdeniz Havzası ve Afrika Medeniyetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKAF), Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü ile Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü akademisyenleri, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı Türk Tarih Kurumu, Dışişleri Bakanlığı işbirliği ile bir yılda hazırlanan kitabın sunuş yazısı da Emine Erdoğan tarafından kaleme alındı.

Kitabın sunuş yazısında Türkiye’nin 2005 yılında başlattığı Afrika açılımının, Afrika ile olan tarihi bağlarımızın yeniden tesis edilmesine imkan verdiğini hatırlatan Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Afrika ülkelerine gerçekleştirdiği ziyaretler sırasında Afrika’nın medeniyetlerini, kültürel zenginliğini, insanlarının içtenliğini yakından görme fırsatı bulduğunu kaydetti. Afrikalı kadınların, çetin şartlara rağmen, güçlü iradeleri, azimleri ve dik duruşlarından etkilendiğini ifade eden Erdoğan, Afrikalı kadınların gayretlerini destekleyerek Afrika’nın kalkınmasına katkı sağlamak üzere çok amaçlı bir sosyal sorumluluk projesi olarak Ankara’da Afrika El Sanatları Pazarı ve Kültür Evi’nin kuruluşuna öncülük ettiğini belirtti. Emine Erdoğan, Türkiye’de bir ilk olan Afrika Yemek Kültürü kitabının önsözünde “2017 yılında, 25 Mayıs Afrika Günü etkinlikleri çerçevesinde, Afrika Büyükelçileri Eşleri Derneği’nin katkısıyla düzenlenen Gastronomi Kermesi vesilesiyle, Afrika yemek kültürünü tanıtan bir eser hazırlanmasının, Afrika kültürünün daha iyi tanınmasına katkı sağlayacağı fikrimi ifade ettim. Bu kitap, bu düşüncenin ürünüdür.” diyerek eserin ortaya çıkış hikâyesini hatırlattı.

Eserin reçeteler bölümünde yer alan tüm yemekler, Afrika Büyükelçi eşleri tarafından Cumhurbaşkanlığımızın baş ahçıları ile birlikte özenle hazırlandı. Afrika Yemek Kültürü kitabının içerisinde, Kuzey Afrika, Güney Afrika, Orta Afrika, Batı Sahraltı ve Doğu Sahraltı olmak üzere Akdeniz’den, Atlantik ve Hint Okyanusu’na kadar uzanan Kıta’nın beş farklı bölgesine ait yemek kültüründen örnekler yer alıyor. Kitabın, her bölümünde bölgeye has mutfak kültürüne dair bilgilerle birlikte 58 özgün yemek tarifinin reçetelerine yer verilmiş. Editörlüğünü Prof.Dr. Suna Timur Ağıldere’nin üstlendiği kitabın yazarları ise Prof.Dr. Suna Timur Ağıldere, Prof.Dr. Fügen Durlu Özkaya ve Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Aksoy.