Afyon kültür potansiyelini sergiliyor

Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından bu yıl ilki düzenlenen AŞK Kültür ve Sanat Günleri, Afyonkarahisar’da sanatseverlerin yoğun ilgisiyle gerçekleşti. Adını Ahmet Şemsettin Karahisari’den alan organizasyon, 1. Altıneller Geleneksel El Sanatları Festivali kapsamında Türkiye’nin dört bir yanından zanaatkârları ve sanatçıları ağırladı. El sanatları ustalarının sunumları, atölye çalışmaları, geleneksel sporlar, konserler, hat çalışmaları, filmler, sergiler, ürünlerin tanıtımı, şiir şöleni, halk oyunları, konferanslar ve söyleşiler gibi yoğun bir programla gerçekleşen festival, Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır’ın girişimleriyle Afyon’un kültür ve sanat alanında dinamiklerini harekete geçirecek bir şekilde organize edildi. Festivalin ikinci kısmı ise Kasım ve Aralık ayında gerçekleşecek.

ŞEHRİN TARİHİYLE BAĞ KURAN EL SANATLARI ÖN PLANDA

8000 yıllık tarihinin zenginliğiyle birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış olan Afyonkarahisar’ın folklorik özelliklerini ön plana çıkaran festival şehrin kültür ve sanat potansiyelini gözler önüne sermeyi başardı. Şehrin geçmişiyle bağ kurmayı sağlayan geleneksel el sanatlarını yaşatarak Afyon’un tanıtımına katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştirilen festivale aynı zamanda bölgede bulunan kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, STK’lar, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve özel sektör de destek verdi. Hat sanatında Anadolu’nun yedi büyük üstadından biri kabul edilen Ahmed Şemseddîn Karahisârî’nin ismini taşıyan festival geleneksel el sanatlarının, hat sanatının, zanaatkârlığın ön plana çıkarılmasını ve gelecek yıllarda da devam etmesini amaçlıyor. Sanat tarihimizdeki ilk grafik üstadı olmasının yanı sıra sanatta sürekli yeni kompozisyon ve biçimler arayan Ahmed Şemseddîn Karahisârî’den ilhamla atölye çalışmaları ile desteklenen faaliyetler yoluyla kültürümüzün tanıtılması, kültürel ve sanatsal mekânların oluşturulması, turistik ürünlerin ortaya konulabilmesi, yaşatılması festivalin temel amaçlarından birini oluşturuyor.

AFYON BİRÇOK ETKİNLİĞE EVSAHİPLİĞİ YAPACAK

Afyon 11-13 Ekim tarihlerinde gerçekleşen AŞK Kültür ve Sanat Günleri’nin ardından birçok etkinliğe daha ev sahipliği yapmaya devam edecek. Kasım ve Aralık ayında devam edecek olan ikinci kısımda ise Kazılar ve Yüzey Araştırmaları Paneli, Uluslararası Ebru festivali, Selman-ı Farisi Paneli, Kültürümüzde Çocuk Yetiştirme Konferansı, duvar yazıları, sanat sokağı çalışmaları, kadınlarımıza yönelik farkındalık çalışmaları, tiyatrolar, film gösterimleri, il ve ilçelerde konserler vb. zengin bir program yer alacak.