Anneler Günü hediyeniz hazır mı?
Şıklık hediye edin
Çocuklarının hayatını aydınlatan annelerin en özel hissettiği gün yaklaşıyor. Zühre İstanbul Anneler Günü’nde annesine şıklığı armağan etmek isteyenler için özel ürünler sunuyor. Zühre İstanbul, annelere özel koleksiyonunda mevsimlik pardesüler sunarken, renkli ve desenli şalları ile annelerin dolabına baharı getiriyor.
TAÇ’tan ışıldayan nevresim takımları
Anneler Günü yaklaşırken hediye arayışında olanlar için benzersiz bir alternatif olan TAÇ Glow Nevresim Takımı, bahar desenleriyle odaların görünümüne canlılık katıyor. TAÇ’ın Glow özellikli yepyeni nevresim takımında yer alan kuş ve orkide desenleri, özel bir baskı teknolojisi sayesinde gündüzleri gün ışığını topluyor, geceleri ise bu ışığı yansıtarak yatak odalarında göz alıcı bir görünüm sunuyor. Nevresim, yumuşacık dokusu ve yüzde 100 pamuk yapısıyla konforlu bir uyku ortamı da sağlıyor.
48 saat rahatlık
Frudia’nın Blueberry serisi içerdiği zengin vitamin ve mineraller ile nemsiz kalan cildi neme doyururken aynı zamanda rahatlatıyor. Blueberry Hydrating Krem hafif yapısı ile cildi 48 saate kadar nemlendiriyor.
Diadermine ile gençleşin
Dermatoloji alanındaki 115 yıllık uzmanlığı ile farklı cilt tiplerinin ihtiyaçlarına yönelik, yenilikçi cilt bakım ürünleri sunan Diadermine’den genç görünmenize yardımcı olan yepyeni bir yaşlanma karşıtı seri: Expert Active Glow… Daha genç görünen ve ışıldayan bir cilt için şimdi 4 hafta yeterli. Sıkılaştırıcı gündüz kremi, yenileyici gece kremi ve aydınlatıcı serum olmak üzere 3 üründen oluşan yeni seri; içeriğindeki C, H, D Derma vitaminleri ile cildi sıkılaştırıyor, güçlendiriyor ve cilde aydınlık veriyor.
Makyaj yaparken yenilenin
Güzellik sağlıkla başlar diyenler için The Organic Pharmacy’nin ürünleri bu aşamada ön plana çıkıyor. Yapay koruyucu, renklendirici ve sentetik kokular içermeyen ürünleri aynı zamanda çevreye de dost. Volumising Balm Gloss, içeriğindeki Hyaluronik asitle ince çizgileri doldururken dolgunluk veren ürün aynı zamanda dudakları nemlendirir ve yumuşatır. C ve E vitaminleriyle anti-aging koruma sağlar. Doğal minerallerinin hafif bir renk ve parıltı vermesiyle doğal bir görünüm sunar.
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