Anneler Günü hediyeniz hazır mı? 

Frudia’nın Blueberry serisi içerdiği zengin vitamin ve mineraller ile nemsiz kalan cildi neme doyururken aynı zamanda rahatlatıyor. Blueberry Hydrating Krem hafif yapısı ile cildi 48 saate kadar nemlendiriyor.

Diadermine ile gençleşin

Dermatoloji alanındaki 115 yıllık uzmanlığı ile farklı cilt tiplerinin ihtiyaçlarına yönelik, yenilikçi cilt bakım ürünleri sunan Diadermine’den genç görünmenize yardımcı olan yepyeni bir yaşlanma karşıtı seri: Expert Active Glow… Daha genç görünen ve ışıldayan bir cilt için şimdi 4 hafta yeterli. Sıkılaştırıcı gündüz kremi, yenileyici gece kremi ve aydınlatıcı serum olmak üzere 3 üründen oluşan yeni seri; içeriğindeki C, H, D Derma vitaminleri ile cildi sıkılaştırıyor, güçlendiriyor ve cilde aydınlık veriyor.