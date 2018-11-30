Asker işlerini seviyorum 

Yapımcılığını Bozdağ Film’in, yapımını ve senaristliğini Mehmet Bozdağ’ın üstlendiği TRT1’in iddialı projelerinden ‘Mehmetçik Kutlu Zafer’ dizisinde artık zafere koşuluyor. Yeni sezona hızlı giriş yapan dizi, Birinci Dünya Savaşı sonlarında Osmanlı topraklarında İngilizlere karşı kazanılan zaferimizi anlatıyor. Geçtiğimiz dönem Diriliş Ertuğrul dizisinde ‘Titan’ karakteriyle gönülleri fetheden başarılı oyuncu Ogün Kaptanoğlu bu kez hırslı, kimseye boyun eğmeyen, başarısızlığı asla kabul etmeyen İngiliz subay yüzbaşı Hamilton’ı canlandırıyor. Kaptanoğlu ile yeni rolünü ve hedeflerini konuştuk.

İlgiyle izlenen Mehmetçik

‘Kutlu Zafer’de neden olmak istediniz?

İlk başta şunu söyleyebilirim. Ben asker işlerini çok seviyorum. Sevdiğim için de çekiyorum herhalde. Bu işten önce Diriliş Ertuğrul dizisinde acımasız asker Titan karakterini canlandırmıştım. Ondan önce Karagül dizisinde Yüzbaşı Oğuz’u oynadım. Şimdi de Yüzbaşı Hamilton ile izleyicinin karşısındayım.

Canlandırdığınız Yüzbaşı Hamilton nasıl biri?

Kötü bir karakter ama idealleri var. Acımasız, yetenekli aynı zamanda av tutkunu bir asker. Sert mizacının yanında tekinsiz bir mizah anlayışına sahip. Yükselme hırsı olmadığı için asla satın alınamaz bir yapısı vardır. Ordu içindeki askeri eğitimleri göze aldığında çok güçlü bir karakter. Hamilton’un asker kafasını seviyorum. Yapamayacağı hiçbir şey yok. Ama bu rütbe almak için değil İngiliz milliyetçiliği içinde baskın bir karakter. Ben de elinden ne geliyorsa yapan adamları çok seviyorum. Kendi hayatımda da öyleyim. Elimden ne geliyorsa sonuna kadar savaşan bir insanım.

Bence siz Hamilton’u oynamıyor yaşıyorsunuz...

Kesinlikle. Bunu duymak bir oyuncu için çok önemli teşekkür ederim. Kötü bir karakter olmasına rağmen hırsları ve idealleriyle bir askeri oynamak çok keyifli. Ben kendi askerliğimde de öyleydim. Severek yaptım askerliğimi.

Yüzbaşı Hamilton rolüne nasıl hazırlandınız?

Hamilton rolü için silah kullanma eğitimi aldım. Zaten özel hayatımda da silah hobim var. O nedenle rolüme hazırlanırken hiç zorluk çekmedim. Sadece meraklı olduğum tarih konusunda İngiliz ve Osmanlıların neler yaptığını okudum ve inceledim.

Bundan sonra neler yapmak istersiniz?

Kariyerimde daha iyi işlerin peşindeyim. Biyografi oynamayı çok istiyorum. Birinin hayatını canlandırmak isterim. Kör birini canlandırmak, güçlü ve baskın karakterler hedefim diyebilirim.

TRT’nin tarih projelerine katkısını nasıl yorumlarsınız?

Tarih filmlerimiz sektörde çok az. Son üç, dört senedir daha arttı. Mehmetçik Kutlu Zafer olarak en doğrusunu çekmeye çalışıyoruz. TRT ve Bozdağ Film’in bu anlamda sektöre ve tarihe çok büyük bir katkısı var. Zor ama güçlü bir iş çıkıyor. Seyircimiz de zaten bunun takdirini her hafta bize sunuyor.

Oyunculuk dışında sizin bir de motorsiklet ve deniz tutkunuz olduğunu biliyoruz...

Evet bu sene 11 bin kilometro yol yaptım. Norveç’te Antartika öncesinde Türk bayrağı açtım. Zaten Türk bayrağını orada dalgalandırmak gibi bir derdim vardı. Çok keyifliydi. Deniz tutkuma gelince profesyonel kaptanım. Hele dalış vazgeçilmez bir adrenalin. Aslında extreme sporların peşindeyim, çok ilgimi çekiyor.

Sizi severek izleyen, heveslenen oyuncu adaylarına neler söylemek istersiniz?

“Ümitsizlik asla benim defterimde bulunmaz” diye bir laf vardır. Çok severim bu cümleyi. Zaman zaman herkesin hayatında umutsuzluk dönemleri olabiliyor. Yılma zamanlarınız da olabilir. Ben hiç yılmadım. Ailemin ve arkadaşlarımın karşısında durup oyunculuğa devam ettim. Bunu da başardım. Ama bu başarmanın doneleri var. Kesinlikle disiplinli olmak zorundalar. Set içinde ve set dışında da. Spor yapmak zorundasınız. Dersinize çalışmak, sete gelirken ezber yapmak zorundasınız. Oyuncu adayı arkadaşların bunları ilke edinmeleri ve çok çalışmaları gerektiğini düşünüyorum.

İleride sizi yönetmen olarak görebilir miyiz?

Umuyorum. Var öyle bir iki projem. Kısa filmle başlamak istiyorum işin açıkçası.