Ayinesi eseridir sanatçının

Pendik Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi’nde dün kapılarını açan Güncel Bellek sergisi, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü mezunlarının eserlerine ev sahipliği yapıyor. 35 yılını tamamlayan Geleneksel Türk Sanatları Bölümü mezunları, geçmişten günümüze yansıyan teknik ve estetik birikimleri ile kendi zevk ve görüşüne göre yeni tasarımlarını sergiliyor. Küratörlüğünü Hakan Dağlı’nın yaptığı serginin sanat danışmanlığını Dr. Öğr. Üyesi Şehnaz Biçer Özcan üstleniyor. “Güncel Bellek isimli sergimizdeki amacımız, geleneğe ait düşünce ve üretim biçimlerinin yanında güncel arayışlarla sanata dair bir söz söylemektir.” diyen Hakan Dağlı sergi ile alakalı şunları aktarıyor: Profesyonel ve genç sanatçıların eserleri aynı platformda sergileniyor. Sergiye, 50 sanatçı birer eser ile dahil oldu. Farklı dönemlerde geleneksel sanat eğitimi alan sanatçıların özgün ve disiplinlerarası bir çalışmayla günümüz sanatının arayışı içinde oluşturdukları eserler, 30 Kasım’a kadar ücretsiz olarak görülebilecek.

SANAT KİŞİNİN KENDİ ÖZÜNE SERÜVENİDİR

“Sanat temelinde kişinin kendi özüne serüvenidir ve eseri sanatçının aynasıdır.” diyen Dr. Öğr. Üyesi Şehnaz Biçer Özcan, Güncel Bellek sergisinin aslında geleneğe bir gönderme olduğunu söylüyor. Özcan, “Kendi kimliğine yine kendi öz kültürel değerleriyle ulaşan sanatçı, tarihini, kültürünü ve sanatını bilmek zorundadır. O yüzden “Bellek” yani “kültürel hafıza” sergimizin geleneğe bir göndermesidir. Güncellik ise; günümüzü temsil ederken belleğimizdeki kültürel veriler bugünün inşasının temellerini oluşturur. Dolayısıyla Güncel olan Bellek’le şekillenir ve bugünün ilavesiyle yeni bir söz söylenir.” şeklinde konuşuyor. Sergide eserleri yer alan Ersan Perçem ise “Sanatçı yaşadığı dönemin tanığıdır, kendi dünya görüşünün ve inancının, var oluşunun yansımalarını anlatır. Geleneksel sanatları icra eden sanatçıların, sanatsal alanlarda yaşanan gelişmelerden yararlanıp gelenekten beslenerek yeni açılımlar gerçekleştirmeleri gerekir.” diyor.