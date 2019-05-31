Bayram hazırlıklarını tamamladınız mı?
Bayram alışverişi için öneriler...
Bloom Bag çantaları ile bayramınız rengarek
Ramazan Bayramı için sayılı günler kala en şık kombinlerimiz oluşturulmaya başlandı. Bu kombinlerde ise bir kadın için olmazsa olmaz aksesuarların başında çantalar geliyor. Çanta ile hayat tarzını yansıtmayı sevenlerin markası Bloom Bag, Bloomsbury Signature kolkesiyonunda yer alan Tote Bag’in fonksiyonel ve şık tasarımıyla dikkatler üzerinizde olacak.
Rahat ve şık adımlar için Ayakkabı Dünyası!
Bayram tatili yaklaşırken hazırlıklar da tüm hızıyla sürüyor. Ramazan Bayramı’nda en şık kombinler konforlu ve stil sahibi ayakkabılarla tamamlanıyor. Her yaşa ve her bütçeye uygun, günün modasını yansıtan ayakkabı modelleriyle tüm aile üyeleri için ayakkabı seçenekleri sunan Ayakkabı Dünyası, bayram alışverişinizde en büyük yardımcınız olacak.
Değişmeyen bayram geleneği Selin Kolonya
Geçmişten günümüze değişmeyen bir geleneğin öncüsü olmaya devam eden Selin Kolonya, klasik limon kolonyasıyla bayramların vazgeçilmezleri arasında yerini koruyor. Bayram ziyaretlerinde ikram edilen şeker ve çikolatalara eşlik eden Selin Kolonya, verdiği ferahlık duygusuyla bu bayramda tazelenmeyi sağlayacak.
GODIVA ile ağzınız tatlansın
Godiva’nın 2019 Ramazan Bayramı Koleksiyonu, şık sunumu ve özel çikolatalarıyla bayram ziyaretlerine lezzet katacak. Bayram için hazırlanan özel tasarım kutuların içerisinde pralin, madlen veya napoliten çikolatalar yer alıyor. Godiva’ya özgü ikonik Gold serinin bir parçası Gold Bayram Kutusu Godiva’nın en çok sevilen 24 adet özel pralin çikolatasından oluşuyor. Sade çikolata severlerin tercihi madlen çikolatalar ise Finesse Supréme Bayram kutularında çikolata severlerle buluşuyor.
Çocuklar bayramda dişlerini R.O.C.S. JUNIOR ile koruyor
Her bayram, çocuklar için ayrı bir heyecan. Yepyeni kıyafetler ve ailecek bir araya gelmenin keyfi bir yana; özellikle Ramazan Bayramı’nda bol bol şeker ve çikolata yiyecek olmak da onları mutlu etmeye yetiyor. Ancak aşırı şeker tüketimi çocuklarda diş ve diş eti hastalıklarına davetiye çıkarıyor. 6-12 yaşları arası çocukların, artan ağız hijyeni ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen R.O.C.S. Junior’un içeriğindeki kavak ağacı özlerinin antioksidan etkisi, diş etlerini korumaya destek sağlıyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.