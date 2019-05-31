Bayram hazırlıklarını tamamladınız mı?

Bloom Bag çantaları ile bayramınız rengarek

Ramazan Bayramı için sayılı günler kala en şık kombinlerimiz oluşturulmaya başlandı. Bu kombinlerde ise bir kadın için olmazsa olmaz aksesuarların başında çantalar geliyor. Çanta ile hayat tarzını yansıtmayı sevenlerin markası Bloom Bag, Bloomsbury Signature kolkesiyonunda yer alan Tote Bag’in fonksiyonel ve şık tasarımıyla dikkatler üzerinizde olacak.