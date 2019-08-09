Bayram hazırlıklarınızı tamamladınız mı?

Godiva’dan özel lezzetler

Godiva’nın Kurban Bayramı’na özel çikolataları ve geleneksel lezzetlere yaptığı uzman dokunuşları bayram boyunca ikramlarınıza lezzet katacak.

Godiva, 93 yıllık tecrübesiyle ve hediyelik çikolata konusundaki uzmanlığıyla en özel lezzetlerini bu kez de Kurban Bayramı Koleksiyonu’na taşıyor. Özel olarak hazırlanan beş yeni çikolata kutusu, bu bayramı sevdiklerimizle paylaşmanın öneminden ilham alıyor.