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Bayram hazırlıklarınızı tamamladınız mı?

Bayram hazırlıklarınızı tamamlamanıza yardımcı olacak öneriler...

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Ayakkabı Dünyası bayramı güzelliklerle karşılıyor 

Ayakkabı Dünyası’nın internete özel kampanyası, bayram alışverişini keyifli hale getiriyor. Tüm ürünlerde geçerli kampanya kapsamında Ayakkabı Dünyası Koleksiyonu’nda yer alan birbirinden şık parçalar, avantajlı fiyatlarla ayakkabı severleri bekliyor. Online kampanya kapsamında 300 TL ve üzeri alışverişler sepette 50 TL indirim, 400 TL ve üzeri alışverişler sepette 75 TL indirim, 500 TL ve üzeri alışverişler ise sepette 100 TL indirim kazandırıyor. 

Godiva’dan özel lezzetler  

Godiva’nın Kurban Bayramı’na özel çikolataları ve geleneksel lezzetlere yaptığı uzman dokunuşları bayram boyunca ikramlarınıza lezzet katacak.  

Godiva, 93 yıllık tecrübesiyle ve hediyelik çikolata konusundaki uzmanlığıyla en özel lezzetlerini bu kez de Kurban Bayramı Koleksiyonu’na taşıyor. Özel olarak hazırlanan beş yeni çikolata kutusu, bu bayramı sevdiklerimizle paylaşmanın öneminden ilham alıyor. 

Altınyıldız’dan kampanya  

Erkek giyim sektörünün öncü markası Altınyıldız Classics, 1-30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştireceği kampanya ile hem hediye almak hem de bayram alışverişi yapmak isteyenlere, seçili yazlık ürünlerde yüzde 70’e varan indirim fırsatları sunuyor. Altınyıldız Classics’in bayrama ve yaza yakışan rengarenk tişörtleri ve şıklığın vazgeçilmezi gömleklerine 49.99 TL’den başlayan fiyatlarla sahip oluyor. Pantolonlar 59.99 TL’den, hafifletilmiş formlarla tasarlanan ceketler ise 249.99 TL’den başlayan fiyatlarla tarz sahibi görünümü garantiliyor. 

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