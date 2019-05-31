'Bayramda çocuklarınızı şekerden uzak tutun'

Yetişkinler için zararlı olan bir şeyin çocuklara kat kat daha fazla zarar vereceğini unutmayın. Ramazan Bayramı’nda çocuklarınıza ve torunlarınıza şeker ve çikolata yerine, kuru meyve ve kuru yemişler ikram edin!” diyerek önemli uyarılarda bulundu. Çocukları şekerden uzak tutmaz ise ilerde birçok hastalıkla karşılaşabileceklerini söyleyen Aktaş, “20-30 sene sonra, onlara şekerin yanında bir de insülin iğnesi ikram edeceksiniz. Çünkü hepsi tip 2 diyabet hastası olacak!” diye uyarıyor.

Sadece çocuklar için değil yetişkinler için de şekerin gerçek bir tehdit olduğunu belirten Dr. Ümit Aktaş, “Şeker ya da vücudun şeker olarak algıladığı besinler tükettiğinizde vücudunuz daha fazla insülin hormonu üretir. İnsülin ise kanser, diyabet ve tüm kronik hastalıkları tetikler. Kanserli hücreler de şekerle beslenir. Şeker beyin sağlığımızı da tehdit eder. Alzheimer hastalığının bu kadar artmasının baş sorumlusu şeker dolu beslenme modelimizdir. Kalp krizinin asıl suçlusu şeker! Kalp krizi geçirmek istemiyorsanız tatlıdan, şekerden, ekmek, börek, çörek, baklava, pide, pizza ve makarnadan uzak durun!” şeklinde konuştu.

İşlenmiş gıdalar, fermente gıdaların eksikliği ve antibiyotiklerin çocukların bağırsak florasının bozduğunu belirten Dr. Ümit Aktaş, “Bağırsaklardaki dost bakterilerin eksikliğinde, kontrolsüz bir şekilde büyüyen Candina mantarı oluşur. Bu mantar, şekeri alkole dönüştürür. Yani çocuk şeker yedikçe alkol içmiş gibi sarhoş olur! Çocuk, hep şeker yemek ister. Çocuğunuzun çok şeker yemesine, şeker dolu gazlı içecekler, meyve suları içmesine izin vermeyin. Bunların hepsinde şeker olarak NBŞ kullanıldığını da unutmayın!” diyor.