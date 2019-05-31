'Bayramda çocuklarınızı şekerden uzak tutun'
Ramazan Bayramı’nda sıklıkla tüketilen şekerlemeler, çikolata ve baklava gibi şerbetli tatlıların baş aktörü olan şekerin çocuklarda yarattığı olumsuz etkilere dikkat çeken Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, 'Çocuğunuzu şekerle zehirlemeyin!'
Yetişkinler için zararlı olan bir şeyin çocuklara kat kat daha fazla zarar vereceğini unutmayın. Ramazan Bayramı’nda çocuklarınıza ve torunlarınıza şeker ve çikolata yerine, kuru meyve ve kuru yemişler ikram edin!” diyerek önemli uyarılarda bulundu. Çocukları şekerden uzak tutmaz ise ilerde birçok hastalıkla karşılaşabileceklerini söyleyen Aktaş, “20-30 sene sonra, onlara şekerin yanında bir de insülin iğnesi ikram edeceksiniz. Çünkü hepsi tip 2 diyabet hastası olacak!” diye uyarıyor.
Sadece çocuklar için değil yetişkinler için de şekerin gerçek bir tehdit olduğunu belirten Dr. Ümit Aktaş, “Şeker ya da vücudun şeker olarak algıladığı besinler tükettiğinizde vücudunuz daha fazla insülin hormonu üretir. İnsülin ise kanser, diyabet ve tüm kronik hastalıkları tetikler. Kanserli hücreler de şekerle beslenir. Şeker beyin sağlığımızı da tehdit eder. Alzheimer hastalığının bu kadar artmasının baş sorumlusu şeker dolu beslenme modelimizdir. Kalp krizinin asıl suçlusu şeker! Kalp krizi geçirmek istemiyorsanız tatlıdan, şekerden, ekmek, börek, çörek, baklava, pide, pizza ve makarnadan uzak durun!” şeklinde konuştu.
İşlenmiş gıdalar, fermente gıdaların eksikliği ve antibiyotiklerin çocukların bağırsak florasının bozduğunu belirten Dr. Ümit Aktaş, “Bağırsaklardaki dost bakterilerin eksikliğinde, kontrolsüz bir şekilde büyüyen Candina mantarı oluşur. Bu mantar, şekeri alkole dönüştürür. Yani çocuk şeker yedikçe alkol içmiş gibi sarhoş olur! Çocuk, hep şeker yemek ister. Çocuğunuzun çok şeker yemesine, şeker dolu gazlı içecekler, meyve suları içmesine izin vermeyin. Bunların hepsinde şeker olarak NBŞ kullanıldığını da unutmayın!” diyor.
Çocuklar için sağlıklı yoğurt tatlısı
Malzemeler: Ev yoğurdu, kuru üzüm, kuru kayısı, fındık, ceviz, tarçın, keten tohumu
Ev yoğurdunun içine kabaca doğranmış fındık ve cevizleri koyun. Kuru üzümleri ve ince kesilmiş kuru kayısıları ekleyin. Eğer çocuğunuz tarçın seviyorsa üstüne bir tutam tarçın da ekleyebilirsiniz.
Şekerin yerine sağlıklı atıştırmalıklar tercih edin
• Şeker, çocukların kan şekerinde dalgalanma yaratarak, beyin fonksiyonunu olumsuz etkiler. Çocuğunuz, dersine odaklanamaz, öğrenme güçlüğü yaşar.
• Sağlıklı, zeki çocuklar yetiştirmek istiyorsanız onları fıstık ezmesi, krem çikolata, gofret, bisküvi gibi aşırı şeker içeren yiyeceklerden uzak tutun.
• Fazla şeker tüketimiyle çocuklarda dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu arasında güçlü bir ilişki bulunur.
• Çocuğunuzu şekerle zehirlemenin bedelini onu yetişkinlik hayatında bekleyen diyabet, kanser gibi hastalıklarla ödeyebilirsiniz!
• Yüksek miktarda şeker içerdiğinden, çocuğunuzun gazlı içecekler ve meyve suları içmesine izin vermeyin. Çocuğunuzu, meyveyi bütün yemeye alıştırın.
• Çocuğunuzun canı tatlı bir şeyler çektiğinde; kuru kayısı, kuru üzüm ve ceviz, badem gibi kuru yemişlerle sağlıklı ve lezzetli bir atıştırma tabağı hazırlayın.
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