Bir başkadır İstanbul'da Ramazan

Müslümanlar için Ramazan sadece bir ibadet ayı değil bir iklim. Sadece bizim coğrafyamızda değil, Müslümanların yaşadığı her yerde bu coşku, bu güzellik varlığını hissettiriyor. Uykudan feragat edip yapılan sahurlar ve heyecanla beklenen iftarlar… Geldi, geliyor derken yarıladık Ramazan’ı… Sadece aç kalmak veya doymaktan ibaret değil, Ramazan. Bir anlayış, arınış ve empati meselesi… Herkesin yaşayışı, algılayışı, idrak edişi farklı tabii… Sadece biyolojik açıdan değil, pek çok açıdan. Bizler şanslıyız, kendi yurdumuzda, kendi soframızda, ailemizin yanında açıyoruz oruçlarımızı; iftarlarımızı, sahurlarımızı sevdiklerimizle birlikte yapıyoruz. Peki, hiç düşündünüz mü yurdundan, ailesinden, kendi sofrasından, arkadaşlarından uzakta olanlar Ramazan’ı nasıl geçiriyor? Soruma cevap bulmak için Türkiye’de eğitim gören yabancı öğrencileri misafir eden Bab-ı Âlem ve Sefire-i Âlem derneklerinin kapısını çaldım ve sordum; nasılsınız? Ramazan nasıl geçiyor? ‘

AFGANİSTANLI EMAMUDDİN ÂMİN: AİLEMLE ORUÇ TUTMAK EN ÇOK ÖZLEDİĞİM ŞEY

2013 yılından beri İstanbul’da yaşıyorum. Türkçe’yi İstanbul’da öğrendim. Şu an İstanbul Üniversitesi’nde İş Sağlığı ve Güvenliği alanında yüksek lisans yapıyorum. Çocukluğumdan beri Türkiye’yi çok seviyordum ve televizyondan takip ediyordum. Türkiye’ye karşı hep bir ilgim vardı bu nedenle buraya geldim. İstanbul’da Ramazan çok güzel ve keyifli geçiyor. Buradaki atmosfer hem dini hem de kültürel anlamda bizim kültürümüze benziyor. Camilerdeki insanları ve mahyaları görüyorum ve bu bana çok iyi bir his veriyor. Ramazan ayına özel programlar oluyor ve bunlar çok güzel. Ramazan ayını hem daha iyi yaşıyoruz hem de dolu dolu geçiyor. Ramazan’da Türk arkadaşlarımla birlikte iftar ve sahur programı yapıyoruz. Afganistan’da da Ramazan oldukça güzel geçer. Ailecek iftar yaparız akrabalarımızı veya aynı sokakta yaşadığımız insanları iftara davet ederiz. Evin erkekleri teravihe gider. Ailemle beraber oruç açmak en özlediğim şey. 2012’den beri bunu yapamadım.

AFGANİSTAN’DAKİ ORTAMA HENÜZ HAZIR DEĞİLİM

Savaşın yaşandığı ve hâlâ devam ettiği birçok ülke var. Buralarda milyonlarca insan aç durumda. Oruç ile onların halini daha iyi anlıyorum. Keşke elimden gelse de bir kişi bile olsa yardım edebilsem. Bu nedenle okuyor ve çok çalışıyorum. İlerde Afganistan veya Türkiye fark etmez nerede olursam olayım insanlığa hizmet etmek istiyorum. Dünyada aç insan kalmasın ve savaş olmasın. Ben savaşta büyüdüm. Savaş olmayan barış olan bir dünya umut ediyorum. Herkes bunun sorumlusu ve herkes elinden geldiği kadar bu konuda ne yapabiliyorsa yapmalı. Türkiye’de olmaktan çok mutluyum. Buradakiler gerçekten çok iyi insanlar. Burada olduğum için kendimi şanslı hissediyorum. İyi ki Türkiye’ye gelmişim. Türkler yabancılara karşı hoşgörülü. Türk arkadaşlarım bir sıkıntım olduğunda bana yardımcı oluyor. Her yerde iyi veya kötü insanlar var, bu olabilir. Örneğin kaçak yolla Türkiye’ye gelen Afganlar var. Burada kötü şeyler yapabiliyorlar. Ama bizler öğrenciyiz. İnsanlar bu ayrımı bazen yapamıyor. Genellemeye maruz kalabiliyoruz. Hedefim kendi memleketime gitmek ama oradaki ortama kendimi hazır hissetmiyorum. Orada evden çıktığınızda tekrar eve gelebileceğinizin bir garantisi yok. Gelecekte oradaki insanlara hizmet etmeyi çok istiyorum.