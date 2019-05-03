Bir dünya dili Arapça

Dünyanın en eski dillerinden biri olan ve 1974’te Birleşmiş Milletler’in altıncı resmi dili kabul edilen Arapça’nın imam hatip okullarında sağlıklı bir şekilde öğretilmesi, Türkiye ve Arap dünyası arasında kültürel köprülerin pekiştirilmesi amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 10. Arapça Etkinlik ve Bilgi Yarışması’nın kazananları bugün belli oluyor.

Dünya genelinde Arapça dil programları arasında en büyük etkinlik olarak kabul edilen “Arapça Yarışmaları” bir dünya dili olan Arapça’ya dikkat çekmeye devam ediyor. Dünya genelinde 450 milyon insanın konuştuğu, Birleşmiş Milletler’in resmi dil olarak kabul ettiği 6 dilden birisi olan Arapça bugün 25 ülkede resmi dil olarak kabul ediliyor. Arapça’ya dikkat çekmek amacıyla düzenlenen Arapça Yarışmaları, yıllardan beri “öğretilemeyen bir dil” gözüyle bakılan Arapçayı klasik formundan çıkararak Millî Eğitim Bakanlığı’nın yeni dil politikaları çerçevesine uyumlu bir şekilde “kullanılan ve hayatın içinden bir dil” formunda sunuyor. Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün koordinesinde, Akademi Lisan ve İlmi Araştırmalar Derneği’nin destekleriyle “Arapça Öğretimini Geliştirme Projeleri” kapsamında Türkiye’deki imam hatip okulları arasında düzenlenen Arapça yarışmalarının il elemeleri nisan ayı itibariyle tamamlanmıştı. Yarışmada imam hatip lisesi öğrencileri Arapça Bilgi, Arapça Şiir Okuma, Arapça Metin Canlandırma, Arapça Hat/Kaligrafi dallarında; imam hatip ortaokulları öğrencileri ise Arapça Şiir Okuma, Arapça Hikaye Canlandırma ve Arapça Çocuk Şarkıları dallarında bünyesinde Arapça hazırlık sınıfı bulunan proje okulları ise Arapça Münazara dalında yarıştı.

YARIŞMAYA REKOR KATILIM

81 ilde 100’ü aşkın merkezde 1000’e yakın akademisyen, sanatçı, dil bilimcinin seçici kurul olarak görev yaptığı Arapça Bilgi ve Etkinlik Yarışmaları’na bu yıl rekor katılım gerçekleşti. 126 bin 942 öğrencinin elemelerine katıldığı mücadelenin Arapça etkinlik yarışmalarında il birinciliği alan öğrenciler bölge finallerinde videolarını çekerek video kayıt sistemi üzerinden yarıştı. Arapça bilgi yarışmaları ise 14 Nisan’da 81 il merkezinde yazılı sınav şeklinde uygulanmıştı. 1173 Anadolu imam hatip lisesinden 23 bin 460 öğrencinin yarıştığı Arapça Bilgi Yarışmaları’nda dereceye giren ilk 4 okul Türkiye finallerinde İstanbul’da yeniden karşılaşacak.

Türkiye Finaline Katılmaya Hak Kazanan Okullar

10. Arapça Bilgi ve Etkinlik Yarışmaları’nın Türkiye Finalleri ve Ödül Töreni bugün Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

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