Bir dünya dili Arapça
2009 yılında İmam Hatip Okulları arasında başlayan Arapça Yarışmaları bu yıl 10 yaşında.
Dünyanın en eski dillerinden biri olan ve 1974’te Birleşmiş Milletler’in altıncı resmi dili kabul edilen Arapça’nın imam hatip okullarında sağlıklı bir şekilde öğretilmesi, Türkiye ve Arap dünyası arasında kültürel köprülerin pekiştirilmesi amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 10. Arapça Etkinlik ve Bilgi Yarışması’nın kazananları bugün belli oluyor.
Dünya genelinde Arapça dil programları arasında en büyük etkinlik olarak kabul edilen “Arapça Yarışmaları” bir dünya dili olan Arapça’ya dikkat çekmeye devam ediyor. Dünya genelinde 450 milyon insanın konuştuğu, Birleşmiş Milletler’in resmi dil olarak kabul ettiği 6 dilden birisi olan Arapça bugün 25 ülkede resmi dil olarak kabul ediliyor. Arapça’ya dikkat çekmek amacıyla düzenlenen Arapça Yarışmaları, yıllardan beri “öğretilemeyen bir dil” gözüyle bakılan Arapçayı klasik formundan çıkararak Millî Eğitim Bakanlığı’nın yeni dil politikaları çerçevesine uyumlu bir şekilde “kullanılan ve hayatın içinden bir dil” formunda sunuyor. Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün koordinesinde, Akademi Lisan ve İlmi Araştırmalar Derneği’nin destekleriyle “Arapça Öğretimini Geliştirme Projeleri” kapsamında Türkiye’deki imam hatip okulları arasında düzenlenen Arapça yarışmalarının il elemeleri nisan ayı itibariyle tamamlanmıştı. Yarışmada imam hatip lisesi öğrencileri Arapça Bilgi, Arapça Şiir Okuma, Arapça Metin Canlandırma, Arapça Hat/Kaligrafi dallarında; imam hatip ortaokulları öğrencileri ise Arapça Şiir Okuma, Arapça Hikaye Canlandırma ve Arapça Çocuk Şarkıları dallarında bünyesinde Arapça hazırlık sınıfı bulunan proje okulları ise Arapça Münazara dalında yarıştı.
YARIŞMAYA REKOR KATILIM
81 ilde 100’ü aşkın merkezde 1000’e yakın akademisyen, sanatçı, dil bilimcinin seçici kurul olarak görev yaptığı Arapça Bilgi ve Etkinlik Yarışmaları’na bu yıl rekor katılım gerçekleşti. 126 bin 942 öğrencinin elemelerine katıldığı mücadelenin Arapça etkinlik yarışmalarında il birinciliği alan öğrenciler bölge finallerinde videolarını çekerek video kayıt sistemi üzerinden yarıştı. Arapça bilgi yarışmaları ise 14 Nisan’da 81 il merkezinde yazılı sınav şeklinde uygulanmıştı. 1173 Anadolu imam hatip lisesinden 23 bin 460 öğrencinin yarıştığı Arapça Bilgi Yarışmaları’nda dereceye giren ilk 4 okul Türkiye finallerinde İstanbul’da yeniden karşılaşacak.
Türkiye Finaline Katılmaya Hak Kazanan Okullar
10. Arapça Bilgi ve Etkinlik Yarışmaları’nın Türkiye Finalleri ve Ödül Töreni bugün Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.
İHO Metin Canlandırma Kategorisi:
Yalova - Yalova İmam Hatip Ortaokulu
Kayseri - Şehit Mehmet Polat İmam Hatip Ortaokulu
Samsun - Vezirköprü Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
İHO Şiir Okuma Kategorisi:
Bursa - Mihraplı Abdulkadir Can Anadolu İmam Hatip Lisesi
Trabzon - Şehit Samet Uslu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
Isparta - Şehit Komiser Muhsin Kiremitçi İmam Hatip Ortaokulu
İHO Çocuk Şarkıları Kategorisi:
Çankırı - Çankırı Hacı Murad-ı Veli İmam Hatip Ortaokulu
Tokat - Tokat Mevlana İmam Hatip Ortaokulu
İstanbul - Namık Kemal Anadolu İmam Hatip Lisesi
AİHL Metin Canlandırma Kategorisi:
Adıyaman - Safvan Anadolu İmam Hatip Lisesi
İstanbul - Recep Tayyip Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
İstanbul - Fatih Sultan Mehmet Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi
AİHL Şiir Okuma Kategorisi:
Mardin - Artuklu Anadolu İmam Hatip Lisesi
Şanlıurfa - Süleymaniye Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
Karaman - Prof. Dr. Ömer Dinçer Anadolu İmam Hatip Lisesi
AİHL Hat & Kaligrafi Kategorisi:
İstanbul - Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi - Furkan Acar
İstanbul - Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi - Habil İnanç
Kocaeli - Evliya Çelebi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi - Berre Kemer
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