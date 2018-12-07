Bir kaynakça olarak Açık Görüş

Star Gazetesi’nin pazar günleri 12 yıldır aralıksız olarak yayınladığı düşünce eki Açık Görüş, Türk basınında benzerine az rastlanır bir entelektüel zemin. Halime Kökçe’nin yönetiminde yayına başlayan ve üç yıldır da Hale Kaplan Öz’ün yayına hazırladığı Açık Görüş, felsefe, sosyoloji, toplum-bilim ve güncel siyaset gibi konularda zengin bir perspektiften konuşmaya, tartışmaya imkan veriyor. Ülkemizin önde gelen akademisyen, yazar ve düşünce insanlarının kaleme aldığı makalelerin yer bulduğu ek, akademik camiada büyük ilgiyle takip ediliyor. Makalelerini Açık Görüş’te okurla buluşturan pek çok isim bir süre sonra bu çalışmalarını kitaplaştırmaya başladı. Artık kütüphanelerimizde ciddi bir yekûn tutmaya başlayan kitapların yazarları arasında Hüsamettin Arslan, Ercan Yıldırım, Necdet Subaşı, Özkan Gözel, Mustafa Öztürk gibi birbirinden değerli isimler var. Celal Fedai’nin yakın zamanda yayınlanacak kitabı Gidişi Ağu Gelişi Tiryaki de Açık Görüş külliyatının en taze mahsülü. Biz de bu zengin birikimin entelektüel kamu için ne ifade ettiğini Açık Görüş yazarlarına sorduk.

ERCAN YILDIRIM

Sağlam bir zemin

Fikir hayatı ağırlıklı olarak dergilerde ve kitaplarda gelişir. Sosyal medya, kültür endüstrisi düşünceyi, matbuatı iyiden iyiye güçten düşürdü. Bu furyadan gazetelerde nasibini aldı. Bu ortamda Açık Görüş aktüel olanın fikri arka planını içeren yazılara yer vererek düşüncenin aktığı kanallardan biri haline geldi. Geniş perspektifli bakış açısı, siyasal alana düşünce ekseninde yaklaşması Açık Görüş’ün sağlam bir zemin inşa ettiğini gösteriyor. Aslolan kitaptır. Kitaplaşmaya değer görülen yazılar aynı zamanda kalıcı, nitelikli içerikler ihtiva ediyor demektir. Açık Görüş kitaplığı inanıyorum ki Türkiye’nin birikimine bariz katkı sağlayacak. Neoliberal İslamcılık, Cendere ve en son yayımlanan Türkiye’nin Yeni Kültürü kitaplarımda Açık Görüş’ten yazılar var.

CELAL FEDAİ