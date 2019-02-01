Bir sorunun peşi sıra maceradan maceraya: Bakalım işe yarayacak mı?

TRT Belgesel kanalında yayınlanmaya başlayan Bakalım İşe Yarayacak mı? adlı belgesel özgün aynı zamanda tehlikeli formatı ile Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyor. Program öğretici ve eğlenceli unsurlar barındırırken maceralı, tehlikeli, yüksek derecede hayati risk içeren testler de içeriyor. Bu testler günlük hayatta karşılaşacağımız basit sorunlar da olabilir, çooook merak ettiğimiz “acaba nasıl olur?” diye düşündüğümüz şeyler de. Bu sorunlar çok tehlikeli olunca testler de bir o kadar riskli olabiliyor. Bunun sonucunda da 50 dakika boyunca izleyeni ekrana kilitleyen seyir zevki yüksek bir program çıkıyor. Bakalım İşe Yarayacak mı? belgeselinin bazı bölümleri gerek içeriği gerekse prodüksiyonuyla sadece Türkiye’de değil dünyada da ilk ve tek olma özelliği taşıyor. Programı sunucuları Serkan Bıçakcı ve Kâmil Güler ile hem ekrana yansıyan görüntüleri hem de kamera arkası maceralarını konuştuk. Öğrendik ki ekrana yansıyan tehlikeler kamera arkasında yaşananların sadece bir kısmı…

TİPİK BİR ATRAKSİYON PROGRAMI DEĞİL

Serkan Bıçakcı bu belgeseli proje olarak düşündüğünde yanına partner olarak birini ararken yolları Kâmil Güler ile kesişmiş. Güler bu süreci şöyle anlatıyor: “Teklifi aldığımda resmen ‘büyüklere oyuncak’ dedim. Böyle şeyleri çok seviyorum. Ben elektrik, elektronik okudum ve böyle şeylere ilgim hep vardı. Bir sorunu çözmeye yönelik bir alternatif geliştirmek hep yaşamımın merkezinde olan bir durumdu.” Ayrıca yönetmen koltuğunda Hayal Aslan’ın oturduğu programda Bıçakcı ve Güler’e sunucu olarak Tarık Fevzi Cankaya ve Rıdvan Uludaşdemir eşlik ediyor.

Programın ilk 10 bölümü geniş bir süre zarfı içinde çekilmiş. Program 4. bölümüyle yarın ‘Çığ altında kalan birini nasıl bulursun?’ sorusuna aradığı cevapla 11.50’de ekranda olacak. Programın sunucusu, fikir babası ve yapımcısı olan Serkan Bıçakcı belgeselin içeriğini şöyle özetliyor: “Ortada bir sorun var ve bu gündelik hayatımızdaki bir sorun da olabilir, çok ekstrem başka bir sorun da. Aklımızda ise bu sorunları çözebileceğini düşündüğümüz fikirler var. Bunları deniyoruz, ‘Bakalım işe yarayacak mı?’ diyerek.” Serkan Bıçakcı programın sadece keyfe keder bir belgesel olmadığını oldukça öğretici bir yanının da bulunduğunu şu örnekle ifade ediyor: “Biz sadece 150 km hızda giden bir aracın el freni çekildiğinde nasıl takla atacağını göstermiyoruz. El freni çekildiğinde takla atmaması için ne yapılması gerektiğini sunuyoruz. Programın diğer sunucusu, ekranlardan tanıdığımız başarılı oyuncu Kâmil Güler ise aynı zamanda merakları gideren bir program yaptıklarını söylüyor. İkili programlarını şöyle özetliyor: “Biz uygulamalı bir bilim belgeseli yapıyoruz aslında. Bunu eğlenceli ve izlenebilir bir hale getirerek seyirciye sunuyoruz. Bilimselliği de insanların anlayabileceği bir düzeyde kullanıyoruz. Ayrıca bizi izleyen yaratıcı insanlar bizimle çalışmak ve ürettikleri şeyleri bize göstermek istiyorlar. Bu konuda çok açığız. Biz her şeyi biliriz diye bir iddiamız yok. Akıl akıldan üstündür.”

SADECE SORMUYOR CEVAP ÜRETİYORUZ

Programda yeri geliyor “Hangi yakıt daha güvenli benzin mi LPG mi? Hangisi daha tehlikeli?” sorusuna yanıt aranıyor. Yeri geliyor, deprem, yangın, çığ düşmesi gibi olaylar gerçek ölçekte test ediliyor ve insanların bu olayların her türlüsüne karşı nasıl önlem alması gerektiği ya da bu olaylardan sonra hayatta kalmak için ne yapması gerektiği açığa kavuşturuluyor. Programda yapılan her şeyin özel izinlerle gerçekleştiğini de belirten Serkan Bıçakcı yaptıkları testlerin içeriğini şöyle özetliyor: “Biz sadece yaptığımız çözümlerin ne kadar işe yarayıp yaramadığını göstermiyoruz aynı zamanda bir yangınla karşılaşıldığında bireyin ne yapması gerektiğini anlatıyoruz.”

"Ortada bir sorun var.Aklımızda ise bu sorunları çözebileceğini düşündüğümüz fikirler... Bunları ‘Bakalım işe yarayacak mı?’ diyerek deniyoruz."