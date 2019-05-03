“Bizim de asırlık botanik bahçelerimiz olmalı”

Nefes ve solunum yolu ile ilgili bir rahatsızlığı bulunan eşinin vefatının ardından onun anısına bir hatıra parkı oluşturmak isteyen Ali Nihat Gökyiğit, Nezahat Hanım’ın alamadığı nefesleri şehir alabilsin diye yola çıkar. 1995 yılından bu yana sabır ve sevgiyle büyüttüğü ağaçların bulunduğu bahçe şimdi İstanbul’un Anadolu yakasında adeta betonlardan kurtarılmış bir bölge gibi.

İstanbul Ataşehir’de otoyol kavşağında hayat bulan Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi (NGBB), “Betona İnat Doğal Hayat” mottosuyla hayat bulmuş bir vaha. İlk bakışta kulağa garip geliyor otoyol kavşağında bir botanik bahçesinin varlığı. İnsan ancak gözleriyle gördüğünde kâni oluyor bunun gerçekliğine. Beton yığınları arasında yeşeren bu güzel vaha, Millet bahçelerine de model olabilecek bir zenginliğe sahip.

Hafta başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın ziyaret ederek incelemelerde bulunduğu NGBB Türkiye’deki bitki çeşitliliğinin kayıt altına alındığı, incelendiği ve korunduğu bir merkez. Erdoğan, yaklaşık 8 bin 500 bitkinin bulunduğu kurutulmuş bitki müzesi herbaryumu ve kütüphanede incelemelerde bulundu.

Tıbbi bitkiler konusuna özel ilgisi bulunan Emine Erdoğan’ın ziyaretinden büyük memnuniyet duyan NGBB’nin kurucusu Ali Nihat Gökyiğit, titizlikle hazırlanmış bir program dahilinde hanımefendi ve beraberindeki gazetecilere bahçeyle ilgili detaylı bilgiler verdi. Girişte Ali Nihat Bey tarafından karşılanan Emine Erdoğan, gördüğü manzara karşısında “Ne kadar güzel bir bahçe neden daha önce gelmemişiz” diyerek bahçenin güzelliğini dile getirdi. Çocukluk ve gençlik yılları meyve ağaçları ile dolu bir bahçede geçen Erdoğan’ın bu ilgisinin kökleri o günlere dayanıyor. Bu yüzden NGBB ziyareti sırasında ağaçlar ve çiçeklerle ilgili ayrıntılı bilgi alırken, yapılan çalışmalar konusunda da sık sık hayretini, sevincini dile getirdi.

Türkiye’nin bitki hafızası tutuluyor

İlginç ve nadir bitki türlerinin bulunduğu bahçe ziyareti sırasında Emine Erdoğan, papatyagiller familyasının peygamber çiçeği (centaurea) cinsinden olan ve yerelde yanar döner ya da sevgi çiçeği diye bilinen çiçeğin ise Ankara endemik bitkisi olduğunu öğrenince şaşkınlığını gizleyemedi. Dünyada sadece Ankara Gölbaşı bölgesinde 1 kilometrekarelik alan içinde yaşayan yanar döner çiçeğinin Dünya Doğa Koruma Birliği kriterlerine göre nesli koruma altında. Avrupa Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarının Korunması Sözleşmesi’ne göre de kesin korunan bitki listesinde yer alıyor. NGBB’nin kurucusu Ali Nihat Gökyiğit’e yurtdışı ziyaretleri sırasında gittiği botanik parklardan örnekler veren Emine Erdoğan, Türkiye’de de bu konuya akademik, tarımsal, bahçecilik anlamında yatırımlar yapılması gerektiğini ifade etti. Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi’nin bitki florasının çocuklara tanıtımının çok önemli olduğunu aktaran Emine Erdoğan, bahçede yapılan eğitim çalışmalarının daha çok okula duyurulmasının gerekliliğine dikkati çekti. Dünyada botanik bahçelerinin yüzyıldan fazla geçmişleri olduğunu hatırlatan Emine Erdoğan, Türkiye’nin de gelecek nesillere aktarılacak bir botanik bahçesi olmasını ümit ettiğini belirtti. Bu anlamda en bilinen örneklerden biri İngiltere’deki 250 yıllık geçmişe sahip Royal Botanic Gardens.

Cumhurbaşkanlığı tarafından himaye edilen Resimli Türkiye Florası Projesi’nin de yürütüldüğü NGBB, ülkemizdeki bitki zenginliği hem halkın hem akademik çevrelerin istifadesine sunuyor. Bugüne dek Türkiye’deki bitki florasına dair Türkçe bir kaynak bulunmadığına dikkat çeken Ali Nihat Gökyiğit, ilk kez Türkçe olarak her bir bitkinin bilimsel olarak resmedildiği 30 ciltlik bir projeyi hayata geçirdiklerini anlatıyor gururla. Resimli Türkiye Florası’nın şu ana kadar ilk iki cildi yayınlanmış ve 15 cilt için de çalışmalar devam ediyor.

Betona inat bir vaha

2002 yılından bu yana halkın ziyaretine ücretsiz açık olan Botanik Bahçe’de, Türkiye ve dünyadan farklı canlı bitki koleksiyonları sergileniyor. Üzerine bilimsel araştırmalar yapılan koleksiyonlarda, nesli tehdit altında olan bitkiler için de koruma çalışmaları yürütülüyor. İstanbul Havalimanı’nın yapımı sırasında türü yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olan bazı ağaç türleri de İGA desteğiyle NGBB’ne getirilerek korumaya alınmış.

Bahçenin yeşermesi ile birlikte kuş türleri de gelmeye başlamış bölgeye. Söz gelimi bir balıkçılın her akşam düzenli olarak aynı saatte gelip süs havuzundan bir balık alıp gittiğini anlatıyor görevli. Yılda yaklaşık 258 bin ziyaretçiye kapılarını açan NGBB’de öğrenciler için de yıl içinde rehber eşliğinde ücretsiz turlar ve eğitimler veriliyor. Doğa dostu bir anlayışla yönetilen bahçede sıfır atık uygulamaları kapsamında bahçede tek kullanımlık plastik pet şişe, bardak, tabak, çatal kullanılmıyor. Kompost gübre üretimi sayesinde bahçe 4 yıldır kendi gübre ihtiyacını kendi atıklarını dönüştürerek karşılıyor. Ayrıca yağmur suyu depolama alanları ve güneş enerjisi panelleriyle de bahçe, sürdürülebilir enerji kaynaklarını kullanıyor. NGBB, İstanbullular için bir nefes alma noktası olmasının yanı sıra, bir araştırma, eğitim ve öğretim merkezidir.