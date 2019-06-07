Bizim sanatlarımızda bir ruh var

Kültürel hayatımızı zenginleştirecek çalışmalar ile adını duyuran İnsan ve Medeniyet Hareketi Bahariye Sanat Atölyeleri 14 Haziran’da açılacak Zamanını Aşan Medeniyet Özbekistan başlıklı kapsamlı bir sergi ve sempozyuma imza atmaya hazırlanıyor. 2017 yılında Mukaddes Emanetler Işığında başlıklı bir sergi ve sempozyum düzenleyen ekip bu kez yüzünü ortak ilim ve medeniyet havzasına sahip olduğumuz Özbekistan’a dönüyor. 14 Haziran – 1 Temmuz 2019 tarihleri arasında Bahariye Mevlevihanesi’nde açılacak Zamanını Aşan Medeniyet Özbekistan Sergisi 7-15 Eylül 2019 tarihleri arasında Özbekistan Taşkent’te sanatseverlerle buluşacak.

Türkiye’de Özbekistan Cumhuriyeti ve kardeş Özbek halkının tarihi ve kültürünü geniş kitlelere tanıtmak için hayata geçirilecek olan proje ile iki ülkenin bilim adamları ile sanatçılarını bir araya getirerek iki halk arasında ortak değerleri tespit etmek, genel olarak Türk dünyası için işbirliği örneğini oluşturmak amaçlanıyor.

ZAMANIN DURDUĞU MEKAN: ÖZBEKİSTAN

Geleneksel sanatlarımız adına, değerli sanatkarlarımızın projeye özel icra edecekleri özgün eserlerle, konusunda uzman akademisyenlerin tebliğlerinden oluşan bilgilendirici ve ufuk açıcı sempozyum kitabıyla medeniyetimizin ihyasında iz bırakmak da bu özel çalışmanın hedefleri arasında.

İnsan ve Medeniyet Hareketi Bahariye Sanat Birimi Başkanı ve Zamanını Aşan Medeniyet: Özbekistan Sempozyumu Koordinatörü Meryem Güney, bu projeyi yapma fikrinin bir Özbekistan gezisi sırasında ortaya çıktığını söylüyor.

Maveraünnehir bölgesindeki kültürel zenginlikten çok etkilendiğini anlatan Güney, “2017 yılında eşimle birlikte bir Özbekistan kültür gezimiz oldu. Oraya gidip o havayı teneffüs edince, medeniyetimizin güzelliğini görünce bu projeyi yapmaya karar verdim.” diyor.

Özbekistan’ın sahip olduğu medeniyet birikimini dünyaya tam olarak tanıtamadığını belirten Güney, “O imkânlara sahip değiller. Bir Sovyet baskısı yaşadılar ve onun etkileri bitmiş değil. Halbuki orada İslam’la tanıştıktan sonra tüm dünyaya yön vermiş bir medeniyet oluşmuş. Batı karanlık çağını yaşarken oradaki medreselerde alimler, muhaddisler, mutasavvıflar yetişmiş. Tasavvuf kültürünün temelleri orada atılmış.” şeklinde konuşuyor.

Bir medeniyetin göstergesi ve görünür yüzünün sanatları olduğunun altını çiziyor Meryem Güney. Bu sanatların da değerlerle bütünleşmeden bir anlam ifade etmeyeceğini ekliyor peşi sıra. Batı’da gördüğümüz bilhassa plastik sanatların bu anlamda sadece zanaate dayalı, anlam dünyası olarak içi boş işler öte gidemediğini anlatan Güney, “Bizim sanatlarımızda bir ruh var. Eğer siz o ruhu, değerleri yaşayamıyorsanız zaten o eserleri ortaya çıkaramıyorsunuz. Üstelik sanat bizim yaşantımızdan ayrı bir şey değil. İnancımızın dışa yansıması. Evlerimizin mimarisi, musikimiz, edebiyat ve kitap sanatlarımızda bunu çok net görebilirsiniz.” diyor.

GEÇMİŞTEKİ BAĞLAR HATIRLANACAK

Süsleme sanatlarımızın pek çoğunun Kur’an’ı Kerim’le bağlantılı olduğunu kaydeden Güney, sözlerine şöyle devam ediyor; “Kitap dediğimizde kastettiğimiz Kur’an-ı Kerim’dir. Hattatlar onu en güzel şekilde yazmak için çaba sarf etmişler. Sonra onu süslemek için tezhip sanatı ortaya çıkmış. Kaatı’ sanatı da Kur’an etrafında oluşmuş kitap sanatlarından biri. O güzel el yazması kitapların iç ve dış kapaklarında deriden oyularak yapılmış süslemeleri görüyorsunuz. Hatta kaatı örnekleriyle tek başına albümler oluşturulmuş. Şu an geniş bir yelpazede yenilikler yaparak bizim zamanımızı gelecek nesillere de gösterecek şekilde bu özel sanatı aslını ve geleneği bozmadan aktarmaya çalışıyoruz.

Sergiyle eş zamanlı sempozyum yapma fikrinin bütüncül bir sanatsal faaliyet yapmakla ilgili bir ihtiyaç hatta gereklilikten doğduğunu ifade eden Güney, “Bahariye Sanat birimini oluştururken bir çok serginin içinde bulundum. Sadece eserlerle anlatım için bakan değil gören göz olmak lâzım. Biz bunun bir tık ötesine geçtik. Meselemizi sadece eserlerle değil bilimsel olarak da tamamlamak gerektiğine inandık. Sözgelimi Özbekistan’ı işlerken o medeniyeti oluşturan unsurları başlık olarak aldık. Hem görselimiz hem de ruha hitap eden bir yanı var. Sempozyumla serginin birbirinin tamamlayıcısı olmasını bu bakımdan çok önemli buluyorum.” diyor.

Her iki kültürde ortak bir havuzdan neş’et etmiş dil, din, edebiyat, sanat, tasavvuf gibi bütün kültürel can damarlarını işleyip bir bütün halinde bu projeyi sunmaya gayret ettiklerini anlatan Meryem Güney, bu anlamda çalışmalarını Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yürütmelerinin yapılan işi daha etkin ve kalıcı hale getirdiğinin de altını çiziyor. Güney, bu proje ile kadim medeniyetin ortakları olan Özbek ve Türk halkının birbirine yakınlaşmalarını sağlarken geçmişteki bağlarını hatırlamaya ve tüm dünyaya da hatırlatmaya vesile olacaklarını söylüyor.