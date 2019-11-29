Böbrek taşından korunmanın yolları

Özellikle gece saatlerinde şiddetli sancılarla uykudan uyandıran, yaşamı kabusa çeviren bir sorun; böbrek taşı. Halk arasında ‘idrar yollarından kum dökme’ olarak bilinen bu hastalık erkeklerde kadınlara göre iki üç kat daha fazla görülüyor. Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Hakan Özveri, böbrek taşının en çok yetersiz sıvı alımından kaynaklandığını belirtiyor. Dr. Özveri, “Son yıllarda sağlıksız beslenme, aşırı tuz tüketimi ve yüksek proteinli diyetler yapılması da idrardaki mineral yoğunluğunun, böbreğin eritebileceğinden fazla miktarda olmasına ve böbrek taşları oluşumuna neden oluyor” diyor. Taşa bağlı idrar yolu tıkanıklığının, böbreklerde hızla ilerleyen bir enfeksiyona zemin hazırlayabildiğini, hastalarda ateş, üşüme ve titremenin de görülebildiğini belirten Özveri, tedavi edilmediği takdirde ileride bu sorunun böbrek kaybına bile yol açabildiğini söylüyor. Doç. Dr. Hakan Özveri, böbrek taşından korunmanın 7 etkili yolunu anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Bol su için: Yetersiz su tüketimi böbrek taşına yol açan temel etkenlerden. Bu yüzden günde 2,5 litre su için.

Egzersiz yapın: Hareketsizlik pek çok hastalık gibi böbrek taşı oluşumunda da önemli bir etken. Düzenli yürüyüş ve egzersiz yapmaya dikkat edin.

Aşırı tuz tüketiminden kaçının: Hazır gıdalar yüksek tuz içerdiğinden dolayı fast-food tarzı beslenme ve ambalajlı gıdalardan uzak durun.

İdeal kilonuza ulaşın: Obezite tanısı alanlarda böbrek taşı oluşum sıklığının arttığı biliniyor. Bu nedenle vücut kitle endeksinizi yaşınıza ve cinsiyetinize göre ideal tutun.

Hayvansal proteinleri ölçülü tüketin: Hayvansal proteinlerden zengin beslenme taş oluşumu açısından risk içeriyor. Bu nedenle kilogram başına 1 gr. olacak şekilde 24 saatte tüketilecek hayvansal proteinin hesaplanarak tüketilmesi böbrek taşı oluşum riskini önemli ölçüde azaltıyor.

Genetik inceleme yaptırın: Ailenizde böbrek taşı hastalığı öyküsü varsa genetik inceleme yaptırmayı ihmal etmeyin.

Her gün limon tüketin: Limon suyu içerdiği sitrat nedeni ile taş oluşumunda engelleyici ve koruyucu bir rol oynuyor. Özellikle sabah saatinde başlamak üzere günlük tüketilmesi planlanan suyun içerisine 1-1.5 limonun kesilerek konulması taş oluşumunun azaltılmasında fayda sağlıyor.