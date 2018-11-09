Bu zafer mülteci kampındaki o çocuğun!

ABD ara seçimleri ülke siyasi tarihinde ilklere sahne oldu. İlklere imza atanların çoğunluğu kadınlardı. Temsilciler Meclisi’nde kadın sayısı 100’ü aştı. ABD’de Kongre üyesi olmak, siyahsanız, kadın, göçmen veya 30 yaş altı bir bireyseniz zor bir ihtimal olarak değerlendirilirdi. Fakat tüm bunlar ilklerle bu seçimde başarıldı.

Trump’ın birçok konuda tartışmalı tutumu, Demokratlar içinden bazı isimlerin ön plana çıkmasına neden oldu. Seçmen, Trump’ın göçmenlere, siyahilere, Müslümanlara karşı politikasının panzehri adaylara yöneldi.

Orta Amerika’dan binlerce göçmen çaresiz bir şekilde ABD’nin güney sınırlarına doğru ilerlemeye devam ediyor. Trump’ın tehditlerine rağmen… Porto Rikolu bir aileden gelen 29 yaşındaki Demokrat Alexandria Ocasio-Cortez belki de kendisi gibi göçmenlere umut olacak bir isimdi. Ocasio-Cortez, bugüne kadar Temsilciler Meclisi’ne giren en genç üye olmayı başardı. Seçmen, Trump’ın göçmenlere karşı acımasız tutumunu, göçmen bir adaya oy vererek cezalandırdı. Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump’ın Müslümanlarla ilgili kararları, yine demokrat seçmenin bazı adaylara teveccühüne neden oldu. İlk defa Kongre’ye iki Müslüman kadın üye katıldı. Hatta bunlardan biri ülkenin Temsilciler Meclisi’nde siyaset yapacak ilk başörtülü üyesi…

THALİB AZINLIKLARA SES OLACAK

42 yaşındaki Filistin kökenli Rashida Thalib, Michigan’ın 17. seçim bölgesinde parladı. İlk Filistinli-Amerikalı kadın kongre üyesi olma başarısı gösterdi. Fakat o, seçimlere bu ilkleri başarmak için girmedi. Amacı, kendisini ABD toplumuna ait hissetmeyen azınlıklara ses olabilmekti. Kampanyası sırasında Thalib seçmene şu sözlerle seslenmişti: “Seçime, seçilirsem tarihi bir şey olur diye girmedim. Adaletsizliklere karşı, Müslüman kimliklerini ve buraya ait olup olmadıklarını sorgulayan oğullarım için girdim.”

Thalib, Filistinli bir ailenin 14 çocuğundan en büyüğü. Detroit’te doğduğunda babası Ford fabrikasında işçiydi. Genç yaşlarda siyasete atıldı. Kendisi gibi Müslümanların sorunlarına karşı duyarsız kalamadı. 32 yaşına geldiğinde, 2008’de Michigan’ın ilk Müslüman kadın eyalet meclis üyesi oldu. Kendisini siyaseten Demokrat-Sosyalist olarak tanımlayan Thalib, 2016’daki ABD Başkanlık seçimlerinde de bölgesinde aktif rol üstlendi. Trump’ın Detroit’teki konuşmasını kesen on kadar protestocudan biriydi.

Gerçekleşen ara seçimlerde ön plana çıkan isimlerden biri de Somali asıllı Ilhan Omar oldu. Başörtülü siyasetçi Omar, ailesiyle birlikte Somali’den kaçanlar arasındaydı. Kenya’daki bir mülteci kampına sığınmışlardı. Omar o günlerde 8 yaşındaydı. Dört yıl mülteci kampında yaşadılar, ardından bir yol bulup, ABD’ye iltica ettiler. Göçmen olarak geldiklerinde Minneapolis’e yerleştiler. Omar, ailesiyle ABD’ye geldiğinde 12 yaşındaydı,İngilizce konuşamıyorlardı. Doğduğu, çocukluğunu yaşayamadığı Somali’den ayrılalı 20 yıl olmuştu. Ilhan Omar, siyaset basamaklarını tırmanmaya başladı. 2016’ya gelindiğinde, Minnesota’da ilk Somali kökenli Amerikalı eyalet meclisi üyesi olmayı başardı. O gün “Bu zafer, o mülteci kampındaki 8 yaşındaki çocuğun zaferidir” diye konuşmuştu.