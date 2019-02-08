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'Bulunamayan 41 ilaç daha tedarik edildi'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu hafta itibariyle 41 ilacın daha piyasadaki tedarik sıkıntısının son bulacağını söyledi. 

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Bakan Koca, yazılı açıklamasında, ilaç fiyatlarının belirlenmesinde referans alınan sabit avro kuru güncellemesinin tebliğ gereği bu yıl da şubat ayında gerçekleştirileceğini belirtti. 

Yapılan incelemelerde piyasaya arz edilen ilaç miktarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artış olduğunun görüldüğüne işaret eden Koca, “Ürün arzındaki bu artışa rağmen bazı üretici, ecza deposu ve eczanelerin fiyat artışı beklentisi ile stok eğilimine girdiği tespit edilmiştir. Bakanlığımız bu süreçte ilaç tedarik sıkıntısı yaşanmaması için denetimleri sıklaştırmış ve hayati ilaçlarda fiyat artırımı dâhil olmak üzere gerekli tüm önlemleri almıştır.” ifadesini kullandı. Bakan Koca, hastaların tedarik edemedikleri ilaçlar için “ilac.tuketici@titck.gov.tr” ya da “halkla.iliskiler@titck.gov.tr” adreslerine e-posta gönderebileceklerini ayrıca 444 4 680 numaralı telefondan Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna ulaşılabileceğini hatırlattı. 

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