Ceylanları evcilleştirdi

Şanlıurfa’da yaşayan Fevzi Felhan, nesli tükenme tehlikesi altında olan 10 ceylanı evinin bahçesinde özenle besliyor. Dünyanın bazı bölgelerinde yaşayan, nesli tehlike altındaki türlerden ceylanların, Türkiye’de en çok bulunduğu kentlerin başında Şanlıurfa geliyor.

Geçmişte sürüler halinde yaşadığı belirtilen ceylanlar, son yıllarda sayılarının azalması nedeniyle Milli Parklar Genel Müdürlüğünce doğal ortamlarda koruma altında tutuluyor. Ürkek ve narin özellikleriyle bilinen, adına türküler yazılan ceylanlar, simgesi olduğu Şanlıurfa’da, kimi vatandaşlardan da yakın ilgi görüyor. Kentteki bir kurumda memur olan Fevzi Felhan, küçük yaşlardan itibaren doğal ortamlarında gördüğü ceylanlara merak duymaya başladı. Yaşı ilerledikçe ceylanlara ilgisi artan Felhan, evinin bahçesine bu nadide hayvanlara özel yer yaptı, tarlasındaki 5 dönümü ise hayvanlara özel arpa ve yonca ekmek için ayırdı. Şanlıurfa 75. Yıl Ceylan Üretme İstasyonu’ndan 17 yıl önce aldığı 2 çift ceylanı biberonla süt vererek özenle yetiştiren Felhan, üremesini sağladığı hayvanların sayısını 10’a ulaştırdı. Çevre illerden ve ilçelerden ceylanları görmek için çok sayıda kişi sürekli Felhan’ın evinin bahçesine geliyor. Felhan ise sayısı 10’u geçtikçe yetiştirdiği ceylanları çevresindeki meraklılarına hediye ediyor.

İnsanlara alıştılar

Ceylan sevdalısı Felhan, narin hayvanlarla iç içe bir hayat geçirmekten hayli memnun. Ceylanlara duyduğu aşırı sevgiden dolayı onları korumak için adeta varını yoğunu seferber ettiğini belirten Felhan, bu nadide hayvanlardan dolayı mahallesinin de “Ceylanlı Mahallesi” olarak da bilindiğini ifade etti. Felhan, hayvanların sürekli etrafında dolaştığını dile getirerek, “Ceylanlar doğada yakından görülmüyor, tutulmuyor. İkiz olanlardan birer yavru ayırıp biberonla, özel olarak besledik. İnsanlara alıştılar, ailemle bakıyoruz. Çok sevilecek bir hayvan. Bahçemizde ceylan besleyelim düşüncesiyle başladık. Sevgi 11 yıldır bu şekilde devam ediyor. Hobi amaçlı besliyorum, benim için her biri çok kıymetli.” dedi.

Ceylanları görmek için çok sayıda kişinin mahalleye geldiğini belirten Felhan, “Normalde ceylanlar yabanidir ama bunlar iyice evcil oldu. İnsanlar normalde en yakın 500-600 metrede görebiliyor şu an bizim yetiştirdiğimiz ceylanları ise 3-4 metreye kadar yakından görebiliyor. Çoluk çocuk içinde yaşıyoruz.” diye konuştu.