Çocuklar tatil planınız hazır mı?

Sakıp Sabancı Müzesi’nden çocuklara yarıyılda sanat molası!

Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi, yarıyıl tatilinde farklı bir deneyim yaşamak isteyen çocukları eğlenceli ve eğitici atölye programlarına davet ediyor. 22 Ocak–1 Şubat tarihleri arasında astronomi, sinema, pandomim gibi geniş bir yelpazede gerçekleştirilecek atölyeler, 7-11 yaş arası çocuklar için öğrenme sürecini eğlenceli bir deneyime dönüştürmeyi amaçlıyor. Pandomim sanatçısı Selen Lumiere tarafından düzenlenecek Pandomim Atölyesi’nde çocuklar, pandomim sanatını öğrenmenin yanında hem fiziksel hem de zihinsel kondisyonlarını geliştirecek. Resimli taslaklarla filmlere hazırlanma sürecinin yansıtıldığı Sahnem Duvar Olursa başlıklı atölye çalışmasında önce doğru soru tekniklerini kullanarak birer hikâye yazılacak, sonrasında ise bu hikâyelerdeki cümleleri resimleyerek çocuklar kendi storyboard’larını tasarlayacak. Astronom İsmet Doğukan’ın eşliğinde gerçekleştirilecek Astronomi Atölyesi, çocukların yaratıcılıklarını ve hayal güçlerini geliştirecek açılımlara odaklanacak. Sayfalar Hareketleniyor atölyesinde ise animasyon tasarımına dair uygulamalı çalışmalar yapılacak.