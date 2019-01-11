Çocuklar tatil planınız hazır mı?
Yarıyıl tatili yaklaşıyor. 18 Ocak Cuma günü itibariyle okullara kısa bir ara verilecek. Yoğun geçen ders döneminden sonra nefes almak isteyen öğrenciler için dinlenme vakti. Sömestr tatilini dolu dolu geçirmek isteyen çocuklar için bizim de bir kaç önerimiz var. Eğlenirken öğrenmek isteyen çocukları tatilde eğitici atölyeler, tiyatro oyunları, masal dinletileri, dans programları ve daha birçok etkinlik bekliyor.
Sakıp Sabancı Müzesi’nden çocuklara yarıyılda sanat molası!
Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi, yarıyıl tatilinde farklı bir deneyim yaşamak isteyen çocukları eğlenceli ve eğitici atölye programlarına davet ediyor. 22 Ocak–1 Şubat tarihleri arasında astronomi, sinema, pandomim gibi geniş bir yelpazede gerçekleştirilecek atölyeler, 7-11 yaş arası çocuklar için öğrenme sürecini eğlenceli bir deneyime dönüştürmeyi amaçlıyor. Pandomim sanatçısı Selen Lumiere tarafından düzenlenecek Pandomim Atölyesi’nde çocuklar, pandomim sanatını öğrenmenin yanında hem fiziksel hem de zihinsel kondisyonlarını geliştirecek. Resimli taslaklarla filmlere hazırlanma sürecinin yansıtıldığı Sahnem Duvar Olursa başlıklı atölye çalışmasında önce doğru soru tekniklerini kullanarak birer hikâye yazılacak, sonrasında ise bu hikâyelerdeki cümleleri resimleyerek çocuklar kendi storyboard’larını tasarlayacak. Astronom İsmet Doğukan’ın eşliğinde gerçekleştirilecek Astronomi Atölyesi, çocukların yaratıcılıklarını ve hayal güçlerini geliştirecek açılımlara odaklanacak. Sayfalar Hareketleniyor atölyesinde ise animasyon tasarımına dair uygulamalı çalışmalar yapılacak.
Akbank Sanat’tan yarıyıl tatiline özel program
Çocukları yıllardır sanatın büyülü dünyasıyla buluşturan Akbank Sanat, sömestr tatili için özel bir program hazırladı. Eğlenceli ve eğitici atölye çalışmalarının yanı sıra, Akbank Sanat Çocuk Tiyatro’sunun Goril oyunu da çocuklara tatil boyunca keyifli anlar yaşatacak. Ayrıca çocuklara özel dans dersleri de verilecek. Dünyanın en önemli çocuk tiyatrolarından Polka Theatre ve Akbank Sanat işbirliğiyle hayata geçirilen Goril oyunu, çocuklara eğlenceli saatler yaşatacak. Oyun; 19 ve 26 Ocak’ta saat 11.30’da sahnelenecek. Dans dersleri ise iki grup halinde gerçekleşecek. 1. grup; 7-10 yaş arası çocuklar için 19 ve 26 Ocak günü 11.00 ila 12.00 arasında gerçekleşecek. 2. grup; 4-6 yaş arası çocuklar için 19 ve 26 Ocak günü 12.00 ila 12.45 arasında düzenlenecek.
Profilo Kültür Merkezi’nde her güne tiyatro
Profilo Alışveriş Merkezi’nin içinde bulunan Profilo Kültür Merkezi yarıyıl tatilinde keyifli vakit geçirmek isteyen çocuklar için her güne tiyatro programı hazırladı. Sömestr takvimi şöyle: 19 Ocak Bremen Mızıkacıları, 20 Ocak Ege ile Gaga Müzikali, 21 Ocak Köstebekgiller, 22 Ocak Bir Doğa Masalı, 23 Ocak Biz İkimiz Arda ile Ceren Müzikali, 24 Ocak Sevimli Panda, 25 Ocak Ormanlar Kralı Aslan, 26 Ocak Pinokyo Macerası, 27 Ocak Profesörün Kulübesi, 28 Ocak Ormandaki Kristal, 29 Ocak Minyonlar Müzikali, 30 Ocak Köstebekgiller, 31 Ocak Ege ile Gaga Müzikali, 1 Şubat Hapşuu, 2 Şubat Pırdino ve Deniz Yıldızı Müzikali, 3 Şubat’ta Sirk Kedileri sahnelenecek. Gösteriler, iki seans şeklinde 13.00 ila 15.00’da gösterilecek. Keyifli günler...
İş Sanat küçük sanatseverleri, Orman Lokantası’na bekliyor!
İş Sanat, bu sömestr tatilinde çocukları eğlence dolu bir maceraya davet ediyor. Yekta Kopan’ın kaleme aldığı, Serdar Biliş’in yönetmenliğini üstlendiği ve Sevinç Erbulak’ın anlatıcılığı ile renklenecek Orman Lokantası, çocuklara eğlenceli bir gün yaşatacak. Orman Lokantası oyununun müziklerini Çiğdem Erken, kostümlerini Tomris Kuzu, koreografisini Tuğçe Tuna, sahne ve dekor tasarımını ise Cem Yılmazer yaptı. Müzik ve dansla dolu bu oyunu kaçırmamak için 27 Ocak Pazar günü, saat 15.00’ı takvimlerinize not etmeyi unutmayın.
Capacity’de Ocak ayı atölye zamanı
Çocukların heyecanla beklediği yarıyıl tatili, Capacity’de her gün farklı bir etkinlik ile eğlenceli ve verimli bir deneyime dönüşüyor. Bugün; Strafordan Sevimli Hayvanlar Boyama Atölyesi ve yarın Alçıdan Özel Tasarım Minyatür Boyama Atölyesi çocukları bekliyor. 19 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek “Meslek Atölyeleri” ile daha önce yaşamadığınız bir sömestr tatili yaşayacaksınız. 19-20 Ocak tarihinde düzenlenecek Xbox Turnuvası ile aksiyon dolu yarışmalar ve yeni oyun arkadaşlarıyla tanışma fırsatı da sizleri bekliyor. Tüm etkinlikler Capacity AVM B1 katı havuz alanında gerçekleşecek.
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