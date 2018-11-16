Çocukların ölümü artık son bulmalı

Suriye’de 2011 yılından beri devam eden iç savaş binlerce kadın, erkek, çoluk çocuk ve yaşlı, genç Suriyeli’nin yaşamını yitirmesine ve evsiz kalmasına neden oldu. Savaştan en çok etkilenen ise kuşkusuz çocuklar oldu. Daha doğar doğmaz silahın, bombanın, savaşın içine düşen çocuklar dünyanın zalim tarafıyla erken yaşta tanıştı. Savaştan kaçan Suriyeliler göç etmeye başladı. Mülteci olarak ülkemize sığınan isimlerden biri de ressam İbrahim El-Hasan.

2014’te yılında Esad yönetimi tarafından atılan füzelerden biri evine isabet edince şans eseri kurtulan sanatçının bütün çalışmaları, atölyesi ve en önemlisi hatıraları yok oldu. 1995 yılında beri sanatla iç içe bir yaşam süren El Hasan, Türkiye’ye geldikten sonra da çalışmalarını bırakmadı. Burada daha öncede sergi açan El-Hasan’ın bu seferki çalışması çok özel. “Kaldırımdaki Çocukluk” adlı sergisinde Suriye’deki çocukların yaşadıklarını anlatıyor.

Daha önce uluslararası birçok sergide yer alan ve ödüller almaya hak kazanan El-Hasan’ın sergisini, Bağımsız Sanat Vakfı’nda 25 Kasım’ kadar ziyaret edebilirsiniz.

BU ÇOCUKLARDAN DÜNYA SORUMLU

Türkiye’de çok mutlu olan ve burada sanatını devam ettiren sanatçının sergide 20 eseri yer alıyor. İki yıldır bu sergi üzerinde çalıştığını söyleyen El-Hasan, “Suriye’de çocuklar bir umut ile yaşıyor. Savaştan hepimiz sorumluyuz. Çocuklar doğal haklarından bile mahrum orada. Bu durum onların geleceğini olumsuz yönde etkileyecek.” şeklinde konuşuyor.

Çocukların yeni bir hayata ihtiyaçları olduğunu vurgulayan İbrahim El-Hasan, “Savaşların tamamı artık bitmeli. Bu çocuklar bir süre sonra büyüyecek. Eğitimsiz, geleceksiz bu çocuklardan hepimiz sorumluyuz ve hepimiz bireysel olarak bir şeyler yapmalıyız. Rejimin idaresindeki yerlerde mafyalar çocukları kaçırıyor. Bu çocuklar, tecavüze uğradıktan sonra katlediliyor. Nerede olursa olsun çocuk, çocuktur...” diyor ve ekliyor: Savaş boyunca çocukların ölümüne şahitlik ettim. Bu savaş artık sona ermeli. Bölge güvenli değil. Suriye yeniden inşa edilmeli. Bunun için dünyadaki bütün devletlere mesuliyet düşüyor.

Bu düşüncelerden yola çıkarak açtığı sergi ile insanlara sesini duyurmak istediğini belirten El-Hasan, “Sanat, insanlarla iletişim kurmanın en iyi yoludur. Sanat, evrenseldir” diyor.