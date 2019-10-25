“Bazı topraklar vardır, asla işgal edilemez. Bazı milletler vardır, asla esaret altına girmez. İşte böyle bir ülkenin, böyle bir milletiyiz biz. Cumhuriyete giden bu kutlu seferde topraklarımızı işgal etmeye kalkışan düşmana karşı, halkımız kahramanlık destanı yazmıştır. Bu öyle bir destandır ki yokluk içinde bir milletin, kazma kürekle bile olsa direneceğinin, sonunda ölüm de olsa esareti kabul etmeyeceğinin en büyük örneğidir. Erzurum’da Kara Fatma, Maraş’ta Sütçü İmam, Kastamonu’da Şerife Bacı, Antep’te Şahin Bey, Aydın’da Emir Ayşe özgür bir ülke ve hür bir millet için canlarını feda etmeye ant içen kahramanların sadece bir kısmıdır. Kurtuluş mücadelesine önderlik eden Mustafa Kemal Atatürk de tam bağımsız bir ülke, tam özgür bir millet için halkın bu karakterine güvenerek yola çıkmıştı. Tüm dünya halklarına ilham olan bir direnişin ardından 29 Ekim 1923’te Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ kuralının devlet yönetiminde en belirgin şekliyle yerini alması için Cumhuriyet ilan edilerek milletin nice fedakarlıklarla kazandığı zafer taçlandırıldı.” Bu kutlu zaferin ve Cumhuriyetin ilanının 96. yıl dönümü dolayısıyla İletişim Başkanlığı özel bir etkinlik hazırladı. İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan “29 Ekim Cumhuriyete Giden Yol” Dijital Gösterim Merkezi kapılarını açtı. 600 metrekare kapalı alana sahip merkezde, 300 metrekare led ekranlarda dört ayrı bölüm halinde Direnişin Destanı, Anadolu Kahramanları, Cumhuriyet Sevinci videolar, dijital hologramlar ve üç boyutlu görseller eşliğinde direnişin destanını yeniden yaşayacaksanız. 29 Ekim’e kadar Taksim Meydanı’nda ki Dijital Gösterim Merkezi’ni ziyaret edebilirsiniz.