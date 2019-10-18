Deniz canlılarının geleceğine sahip çıkalım

Ülkemiz denizlerinde yaşamını sürdüren mutur, afalina, tırtak, çizgili yunus, grampus, kaşalot, uzun balina, Akdeniz foku gibi memeli türlerinin nesilleri tehlike altında. Bütün bu türler, 1983 yılından beri Türkiye sularında koruma altında. “Bazı türleri korumak için yayılımları, popülasyon büyüklükleri, biyolojileri, ekolojileri ve habitatları ile ilgili temel bilgilere ihtiyaç duyulmakta.” diyen Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) Başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk, bu kapsamda akustik, fotokimlikleme, karaya vuran deniz memelileriyle ilgili izleme ve popülasyon yoğunluğu belirleme çalışmaları yaptıklarını ve farkındalık oluşturmak için çalıştaylar düzenlediklerini belirtiyor. Tesadüfi ağa yakalanma, habitat kaybının neden olduğu besin azlığı, deniz ve gürültü kirliliği, tekne çarpmaları ve iklim değişikliğinin bu canlıların popülasyonlarını tehdit eden faktörlerin başında geldiğini belirten Öztürk, bu noktada bizlere düşen görevleri şöyle anlatıyor: “Türleri tehlike altında olan bu canlılar hakkında daha fazla veriye sahip olmak, kirlenmenin azaltılması için önlemler almak, tesadüfi ağa yakalanmanın azaltılması, yasak avlanmanın engellenmesi, beslenme ve üreme alanlarının korunması gerekiyor. En önemlisi de toplumun eğitilip bireysel sorumluluklarını yerine getirmesi şart.”

Ortak hareket şart

Dünya genelinde deniz ve hava kirliliği problemi yaşanıyor. Deniz kirliliğini meydana getiren birçok kaynak bulunuyor; petrol, evsel atıklar, karasal, gemi kökenli kirlenme ve deniz çöpleri (plastik) bunlardan başlıcaları. Deniz kirliliğini önlemek amacıyla birçok çalışma yürüttüklerini anlatan TÜDAV Başkanı Öztürk, “Dünya denizlerini temiz tutmak, ancak uluslararası iş birliği ile mümkün. Türkiye sadece kendi kıyılarına denizlerden gelen çöpleri temizleyerek kalıcı bir çözüme ulaşamaz. Tüm ülkeler, bu konuda ortak hareket etmeli. 2012 yılında MARLISCO projemiz ile deniz çöplerini azaltmayı sağlayacak sosyal sorumluluk ve toplumsal farkındalık yaratmayı hedefleyen bir AB projesi gerçekleştirdik. Proje kapsamında 15 Avrupa ülkesinde denizde çöpler ile ilgili çeşitli aktiviteler yapıldı.Vakfımız ayrıca her sene sahil temizleme etkinliklerini düzenli olarak yapıyor. Şimdi bu etkinliklerimizi Henkel ve Bref gibi markalarla beraber yaparak daha büyük toplumsal farkındalık oluşturuyoruz” dedi.