Devrim rüyasının fakirliğe yenildiği hayal ülke: Küba

Küba’da ikinci durak Başkent La Habana. Küba denilince akla ilk gelen Havana’nın rengarenk boyalı, kimi yıkılmaya yüz tutmuş evleri, sokaklarda kafelerde ağızlarında puroları, fırfırlı neon renklerde elbiseleriyle dans eden kadınları, elbette 1960’lardan kalma fuşyadan, mora, sarıdan turuncuya vintage arabaları. Kendinizi arada çimdikleyip ‘zamanda yolculuğa mı çıktım’ sorusunu sormanız mümkün.

Aslında tüm bunlar Küba’nın bize gösterilen şenlikli ve makyajlı yüzü. Makyajı silindiğinde göreceğiniz 1 cuc bahşiş almak için anı fotoğraflarına ağzında purosuyla gülümseyen Kübalılar, uzun savaşlardan ve ambargodan çok yorgun! Bütün bunları başkentin arka sokaklarında gezerken, karakol isimli devlete ait minik marketlerden alışveriş yaparken, sokaklarda turistlerden sabun, krem, oje isteyen kadınlardan, yüzünde bin yaş ifadesi olan çocuklardan anlıyorum.

TURİSTE BANKAMATİK GÖZÜYLE BAKILIYOR

Küba sanıldığı gibi ucuz bir ülke değil! Hatta Avrupa’nın birçok ülkesinde harcayacağınız paranın iki katıyla gitmenizi tavsiye ederim aksi takdirde açıkta kalabilirsiniz. Turistler için kullanılan para birimi 1 avroya neredeyse eşit olan CUC.

Küba’da sistem neredeyse bahşiş üzerine kurulu. Devletin Turizm Bakanlığı’na bağlı rehber aylık 13 avro maaş alıyor, devletin verdiği evde yaşıyor, çocuklarını devlet okutuyor ve temel gıdaları da devlet belirli limitlerle karneyle veriyor. En çok para kazanan meslek 40 avro ile doktorlar. Ülke tıp eğitimi ve kanser, diyabet gibi hastalıkların tedavisinde de son yıllarda revaçta.

Küba’da devlete bağlı oldukça konforlu otellerde konaklamanız mümkün. Fiyatlar sezona göre değişiyor fakat geceliği 15 CUC ile 20 CUC arasında değişen ve Kübalıların Casa dediği evlerinde de konaklayabilirsiniz.

Ülkenin sembolü haline gelen 1960’lardan kalma renkli Amerikan arabaları ile 10-15 km yol gitmek için 20-25 CUC ödemeniz gerekiyor ama benim gibi sıkı pazarlık kabiliyetiniz varsa 10 CUC’a çekebilirsiniz ücreti. Şehir içinde ulaşım için COCO taksiler de kullanılıyor, onlar biraz daha pazarlığa tabi ve ucuz. İnternet ülkede ciddi problem ve oldukça pahalı. Türkiye’de hizmet aldığınız GSM şirketlerinin Küba ile anlaşması neredeyse yok. O yüzden Küba’daysanız internet detoksuna girmeniz gerekiyor.

Küba’da halk turistleri bankamatik gibi görüyor. Fotoğraf çektirdiğinizde 1 cuc, tuvalet 1-2 cuc bahşiş gerektiriyor, vermek istemezseniz ısrarcı değiller. Yemek yiyeceğiniz ortalama bir restaurantta 15-35 CUC ödemeniz gerekiyor. Kübalıların gittiği mekânlarda ise yemek işini 5-10 CUC’a halletmeniz mümkün. Ülkede inek eti yemek yasak, tavuk ve balık tavsiyemdir.

KÜBA’DA YAPILMASI GEREKENLER

• Havana ya da yerel isimle La Habana’ya adım attığım anda ilk sürpriz rehberim Tolga Turan’ın hediyesi Che’nin sembol haline gelen beresi oldu. Neredeyse tüm Küba’yı hem 45 derece sıcaklıktan koruduğu için hem de Che hayranlığım sebebiyle bu bereyle gezdim. Küba tropikal bir ada ülkesi ve muhteşem bir doğaya sahip, o sebeple kısa bir Havana gezisinin ardından yaklaşık 150 km mesafede ülkenin tatil beldesi Varadero’ya ulaşıyoruz.

• Varadero beyaz inci misali kumları, tropikal ağaçları, turkuaz mavisi deniziyle akılları baştan alacak güzellikte. Şehir 1960’taki rejim değişikliği öncesi Havanalı zenginlerin yazlığıymış aslında. Küba’nın Kemer’i de diyebiliriz bir bakıma. Tesisler genellikle üç, dört yıldızlı. Yemeklerde çok sıkıntı çekmiyorsunuz. En kötü benim gibi balık, mango, ananas ve muzla idare etmeniz mümkün.

• Varadero’ dan Bahama adalarının bazıları çok yakın katamaran ile bir saatte yolculuk edebilir muhteşem manzara eşliğinde gününüzü geçirebilirsiniz, yunuslarla yüzmek de cabası.

• THY’nın direkt uçuşu olmasına rağmen on üç saat süren yolculuk neticesinde bünyede vuku bulan jetlag’ın etkisinden çıkabilmek ve başkent Havana’nın sokaklarını keşfetmek için geziye Varadero’dan başlamak oldukça mantıklı, tavsiyemdir.