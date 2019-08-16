Doğru çocuk yetiştirmenin ABC'si

Çocuk yetiştirmek, hele ki sınırsız bir koşuşturmanın içerisinde yaşarken oldukça zor. İş yoğunluğu, hayata yetişme telaşı derken; durmaya, ince düşünmeye, anlamaya vakit kalmıyor. Sosyal medya kendilerini ‘instamom’ olarak isimlendiren; ebeveynliği bir meslek haline getirerek tüm gün çocuklarının ‘sadece mutlu anlarını’ paylaşan annelerle dolu. Fakat ne yazık ki gerçek hayat bu kadar tozpembe değil. 24 saatte dört iklimi yaşayan ebeveynlerin en büyük derdi ‘yetersizlik’ hissi.‘Gittiği okul uygun mu?’, ‘Yemeğini yedi mi?’, ‘Hafta sonu çalışmam onu üzdü mü?’ Anne babanın ruhunu kemiren onlarca sorudan sadece bir kaçı. Ataerkil toplumlarda çocuk yetiştirmek özellikle kadının görevi olarak kabul edilir, baba bu sürecin dışında yer alır. Fakat bilimsel araştırmalar bize; bir çocuğun babası ile geçirdiği zamanın, kişiliğini ve başarısını doğrudan etkilediğini gösteriyor. Örneğin, bazı çalışmalar babaların çocuklarını akademik yönden desteklemelerinin çocuğa; anne ilgisinden daha çok akademik başarı getirdiğine dikkat çekiyor. Babanın ilgisi çocukların öz güveninin artmasına, matematik zekâlarının pozitif yönde ilerlemesine ve daha geniş bir kelime dağarcığı kazanmasına yardımcı oluyor. Pedagog Nilüfer Devecigil ile anne ve babaya toplumca yüklenen misyonlar, roller ve çocuk yetiştirmede doğru bilinen yanlışlar hakkında konuştuk.

NASIL ‘BABA’ OLUNUR?

Hislerinizi paylaşın; Çocukların ailesi tarafından benimsenmesi ve sevildiğini hissetmesi kendini güvende hissettirir. Özellikle babanın çocuklarına gösterdiği yakın temas çocuğun sevildiğini bilmesinin ve hissetmesinin en iyi yoludur.

Kadına saygıyı eşinize davranışınızla öğretin; çocuğun sağlıklı gelişimi ve düzgün bir kişilik oluşturması için en iyi yol çocuğunuzun annesine ve çevresinde bulunan kadınlara saygı göstermenizdir. Eğer evlilik devam ediyorsa aile içinde bağlar daima canlı tutulmalı, eğer boşanmışsanız anneye karşı hâlâ saygılı ve destekleyici olmanız son derece önemli. Sağlam bağları olan ve birbirine saygı duyan ebeveynle büyüyen çocuklar sevgisini paylaşmaktan korkmayan saygılı bireyler olur.

Rol model olun; Babasıyla yeterli zamanı geçiren kız çocukları büyüdüğünde erkekler tarafından saygı görmenin nasıl olduğunu bilir. Erkek çocukları ise, etrafındaki kadınlara nasıl yaklaşacağını, arkadaşlık sınırlarını ‘baba’dan öğrenir.