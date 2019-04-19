Dünyanın düğünleri rengarenk
İnsan hayatında en önemli dönüm noktalarından biri kuşkusuz yeni bir hayata adım atılan düğünler. Tıpkı ülkemizde olduğu gibi dünyanın dört bir yanında da düğünler herkesin en çok özendiği, maddi, manevi en çok emek verdiği günlerden. Türkiye’de hemen her yöreye özgü adetler mevcut Peki dünyadaki ilginç evlilik gelenekleri neler? Sizler için derledik.
SADE KAHVEYE DİKKAT
Bosna-Hersek’te evlenme çağına gelmiş bir kızı isteyen damat adayı, kız evine yemeğe davet edilir. Kızın aile büyükleri damat adayı ile ilgili bir karara vardıktan sonra kahve ikramına geçilir. Şekerli kahve damat adayının evlilik için uygun görüldüğü, sade kahve ise damat adayının reddedildiği anlamını taşır. Köy düğünleri pazartesi günleri çeyiz sergilemek ile başlar. Perşembe günü damat çeyizleri kız evinden alır. Gelinin çocuk yaştaki akrabaları çeyiz sandığının üzerine oturur ve güveyden bahşiş almadan kalkmaz. Cuma namazı vakti köy caminde mevlit okutulur. Cumartesi günü kına gecesi yapılır. Kınada gelinin elini açmaması da bizde olan adetlerden. Kına gecesinin bitiminde ya da bazen sonuna doğru hem kız tarafından hem de erkek tarafından erkekler, hep beraber toplanıp kolo denilen geleneği yerine getirirler. Pazar günü erkek evinde başlayan düğün, ikindi üzerine kadar sürer.
ÇİN’DE KIRMIZI RENK ÖNEMLİ
Kırmızı renk Çin düğünlerinin vazgeçilmezi. Gelinler talih ve mutluluğun simgesi olduğu için daha çok kırmızı kıyafet, kırmızı ayakkabı ve kırmızı duvağı tercih ediyor. Çin’de düğün öncesinde gelinin ailesine bir takım hediyeler gönderilir ve bu hediyeler arasında çay önemli bir yere sahiptir. Evden ayrılan gelin, ağlayarak ailesine bağlılığını ifade eder. Gelinin damadın evine gelmesiyle birlikte düğün töreni başlar. Düğünden önce damat evlilik yatağını hazırlar. Ailenin küçük çocukları yatağın üzerine oturtulur. O çocuklar sayısınca evlatları olacağına inanılır.
DAMADIN ZOR SINAVI
Pakistan’da evliliklerin çoğu görücü usulüne göre gerçekleştirilir. Damat adayları gelinin ailesi tarafından zorlu bir sınava tabi tutulur. Aile büyükleri damat adayına hakaret eder. Damat adayının tüm bunlara katlanması gerekir. Sınavı geçen genç evlilik iznini alır ve Fatiha okunur. Misafirlere çay ve tatlı ikramı yapılır. Pakistan’da başlık parasını erkek değil kadın tarafı öder.
EN ŞENLİKLİ DÜĞÜN HİNDİSTAN’DA
Hindistan’da düğünler üç bölümden oluşuyor. İlk aşamayı düğün hazırlıkları ve düğünden önce düzenlenen partiler oluşturuyor. Bu partilerde gelinin eline ve ayaklarına “medhndi” adı verilen kınalar yakılır ve Hindistan’a özgü şarkılar eşliğinde dans edilir. Düğün günü damadın ayakları yıkandıktan sonra, kendisine bal ve süt ikram edilir. Gelinin düğün günü giyeceği “sari” isimli özel kıyafetten damat sorumlu tutulur. Geleneklerine bağlı Hindistanlı gelinler bildiğimiz beyaz gelinlik yerine bu bol işlemeli kumaştan oluşan ve bu kumaşı vücutlarına sararak hazırlanan kıyafeti giyer.
AYAK YIKAMA GELENEĞİ SÜRÜYOR
İskoçya da ilginç düğün geleneklerinin yaşandığı bir ülke. Düğünden önce yumurta, salça gibi gıdalar karıştırılarak gelin adayının üzerine boca edilir ve gelin bu halde şehirde dolaştırılır. Bu geleneğin amacı, onu evlilikte yaşayabileceği tüm zor ve kötü koşullara karşı hazırlamakmış. Ayrıca Hristiyan inancının etkisi altında olan İskoçya’da gelin ile damat düğünde birbirlerinin ayaklarını yıkar. Alçak gönüllüğü sembolize eden bu gelenek feministlerin gözünden kaçmış olmalı ki modern düğünlerde bile hâlâ kendine yer bulabiliyor.
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