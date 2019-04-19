Dünyanın düğünleri rengarenk

SADE KAHVEYE DİKKAT

Bosna-Hersek’te evlenme çağına gelmiş bir kızı isteyen damat adayı, kız evine yemeğe davet edilir. Kızın aile büyükleri damat adayı ile ilgili bir karara vardıktan sonra kahve ikramına geçilir. Şekerli kahve damat adayının evlilik için uygun görüldüğü, sade kahve ise damat adayının reddedildiği anlamını taşır. Köy düğünleri pazartesi günleri çeyiz sergilemek ile başlar. Perşembe günü damat çeyizleri kız evinden alır. Gelinin çocuk yaştaki akrabaları çeyiz sandığının üzerine oturur ve güveyden bahşiş almadan kalkmaz. Cuma namazı vakti köy caminde mevlit okutulur. Cumartesi günü kına gecesi yapılır. Kınada gelinin elini açmaması da bizde olan adetlerden. Kına gecesinin bitiminde ya da bazen sonuna doğru hem kız tarafından hem de erkek tarafından erkekler, hep beraber toplanıp kolo denilen geleneği yerine getirirler. Pazar günü erkek evinde başlayan düğün, ikindi üzerine kadar sürer.