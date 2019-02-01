Edebiyatta gençlik kategorisi olmalı mı?

İnsanoğlunun kişisel gelişimini etkileyen en önemli eylemlerden biri okumak. Kitaplarla ilişkimiz harfleri tanımaya ve anlamlandırmaya başlamamızla birlikte ortaya çıkar. Ama ‘okur’ olmayı ilkokuldan itibaren öğreniriz. Önce ailemiz sonra öğretmenlerimiz rehberlik eder bize bu yolculukta. Eğer doğru rol modellerimiz varsa tutkulu bir okur olarak büyür, yetişkin olur ve hayatı anlamlandırma çabamızda kitaplara alabildiğine geniş bir alan açarız. Aksi takdirde sınav süreçlerinde paragraf sorusu çözmek ya da dönemsel ilgi ve meraklarımızı karşılamak üzere okumalar yaparız.

Peki kitap seçiminde yaş önemli midir? Yayın dünyasında varolan çocuk, gençlik ve yetişkin edebiyatı ayrımı gerekli midir? Çocuk okurların yetişkin edebiyatına geçiş sürecindeki yaş grubunu kapsayan alt bir edebiyat türe gerçekten ihtiyaç var mı? Özellikle ergenlik dönemindeki çocukların bu süreçte algılarının son derece açık olduğu düşünülürse kişisel gelişimlerini tamamlamaları için ne tür kitaplar okumaları gerekir? Çocuk okur sadece kendi yaş grubuna hitap eden kitaplarla mı yetinmelidir? Sorular muhtelif... Dahası Türk ve dünya edebiyatının hikâye ve öykü alanında önemli isimleri varken çocukların dil ve içerik anlamında son derece zayıf, birtakım fenomenlerin popüler kitaplarını okuması bir fayda sağlar mı? Merak ettik ve Doç. Dr. Nejdet Neydim, yayıncı Melike Günyüz, yazar-editör İsmail Keskin ve yazar Minesota’ya sorduk.

DOÇ DR. NEJDET NEYDİM: GENÇLİK EDEBİYATI GEÇİŞ DÖNEMİ DEĞİL