'Ejderha Taşı çocuklarımıza değerlerimizi öğretecek'

Daha önce Ömer Seyfettin’in hikâyelerini 3 boyutlu resimli roman olarak çocuklarla buluşturan Türk Edebiyatı Vakfı (TEDEV) Yayınları, üç yeni kitap serisi daha hazırladı. Çocuklara okuma bilinci kazandırmak amacıyla yola çıkan TEDEV, Türk edebiyatının önemli eserlerinden Dede Korkut destanlarını ve yazın dünyamızın önemli isimlerinden Ahmet Kabaklı’nın Ejderha Taşı adlı eserini kitap serisi halinde okuyucuya sunuyor. Klasikleşen eserleri yeniden kütüphanelerimize kazandırmaya çalışan TEDEV, çocuklaramillî değerlerimizi öğretmek amacıyla “Mutlu Ördek Papi” serisini de minik okuyucuları ile buluşturuyor.

AZLA YETİNMEYİ VE ŞÜKRETMEYİ ÖĞRENECEKLER

Türk Edebiyatı Vakfı’nın kurulmasına öncülük eden ve ömrünün sonuna kadar vakıf başkanlığını yürüten Ahmet Kabaklı, her zaman millî kültürü ve mânevî değerleri savunarak Anadolu insanının sesi oldu. Tarihte ve kültürde devamlılık fikrini savunan Kabaklı, hânedanlar ve rejimler değişse de devletin tek olduğunu düşünür ve Türklük ile İslamiyetin birliğini savunurdu. Bu anlayış içerisinde bugünün çocuklarına da birçok sözü olan Kabaklı’nın çocukluk anılarının yer aldığı Ejderha Taşı adlı kitabı TEDEV tarafından yeniden basıldı. Aslında tek kitap olan Ejderha Taşı, on kitaptan oluşan serî hâlinde, çizgi roman olarak TEDEV Çocuk Yayınları’ndan çıktı. Ejderha Taşı, Hırsız Korkusu, Altın Top, Boz Atlı Hızır, Gümüş, Mercan Şehir, Ay Tutmaca Oyunu, Kırk Kuyu, Murat Kenarı ve Munzur Baba isimlerinden oluşan seri, Ahmet Kabaklı’nın Harput ve çevresinde geçen çocukluk hikâyelerinden oluşuyor. Bu hikâyelerde Harput’un bazı görüntü, inanç ve efsâneleri ve bazı hayat parçaları yer alıyor. Çocukların bugünlerde belki de en çok ihtiyaç duyduğu değerlerden biri olan “azla yetinmeyi bilmeyi ve şükretmeyi” Türk ve İslâm gelenekleri çerçevesinde işleyen eser, küçük okurlarını bekliyor.