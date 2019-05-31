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'Ejderha Taşı çocuklarımıza değerlerimizi öğretecek'

Fikir ve edebiyat dünyamızın kıymetli isimlerinden usta yazar Ahmet Kabaklı’nın çocukluk hatıralarını masalsı bir üslupla yazdığı Ejderha Taşı adlı eseri çizgi roman olarak Türk Edebiyatı Vakfı tarafından yeniden basıldı. On kitaptan oluşan seri, çocuklara millî ve manevî birçok değeri öğretirken onlara güzel bir hayal atmosferi de sunacak.  

  • MERVE YILMAZ ORUÇ
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Daha önce Ömer Seyfettin’in hikâyelerini 3 boyutlu resimli roman olarak çocuklarla buluşturan Türk Edebiyatı Vakfı (TEDEV) Yayınları, üç yeni kitap serisi daha hazırladı. Çocuklara okuma bilinci kazandırmak amacıyla yola çıkan TEDEV, Türk edebiyatının önemli eserlerinden Dede Korkut destanlarını ve yazın dünyamızın önemli isimlerinden Ahmet Kabaklı’nın Ejderha Taşı adlı eserini kitap serisi halinde okuyucuya sunuyor. Klasikleşen eserleri yeniden kütüphanelerimize kazandırmaya çalışan TEDEV, çocuklaramillî değerlerimizi öğretmek amacıyla “Mutlu Ördek Papi” serisini de minik okuyucuları ile buluşturuyor. 

AZLA YETİNMEYİ VE ŞÜKRETMEYİ ÖĞRENECEKLER 

Türk Edebiyatı Vakfı’nın kurulmasına öncülük eden ve ömrünün sonuna kadar vakıf başkanlığını yürüten Ahmet Kabaklı, her zaman millî kültürü ve mânevî değerleri savunarak Anadolu insanının sesi oldu. Tarihte ve kültürde devamlılık fikrini savunan Kabaklı, hânedanlar ve rejimler değişse de devletin tek olduğunu düşünür ve Türklük ile İslamiyetin birliğini savunurdu. Bu anlayış içerisinde bugünün çocuklarına da birçok sözü olan Kabaklı’nın çocukluk anılarının yer aldığı Ejderha Taşı adlı kitabı TEDEV tarafından yeniden basıldı. Aslında tek kitap olan Ejderha Taşı, on kitaptan oluşan serî hâlinde, çizgi roman olarak TEDEV Çocuk Yayınları’ndan çıktı. Ejderha Taşı, Hırsız Korkusu, Altın Top, Boz Atlı Hızır, Gümüş, Mercan Şehir, Ay Tutmaca Oyunu, Kırk Kuyu, Murat Kenarı ve Munzur Baba isimlerinden oluşan seri, Ahmet Kabaklı’nın Harput ve çevresinde geçen çocukluk hikâyelerinden oluşuyor. Bu hikâyelerde Harput’un bazı görüntü, inanç ve efsâneleri ve bazı hayat parçaları yer alıyor. Çocukların bugünlerde belki de en çok ihtiyaç duyduğu değerlerden biri olan “azla yetinmeyi bilmeyi ve şükretmeyi” Türk ve İslâm gelenekleri çerçevesinde işleyen eser, küçük okurlarını bekliyor. 

PAPİ, HEM EĞİTECEK HEM ÖĞRETECEK  

Çocuklar artık millî ve temel değerlerimizi yabancı karakterlerden değil Mutlu Ördek Papi’den öğrenecek. Yardımlaşmayı, fedakârlığı, mutlu olmayı, hoşgörüyü, sabretmeyi ve bunun gibi birçok değeri Mutlu Ördek Papi, minik okuyucularına anlatacak. Sekiz kitaptan oluşan resimli değerler serîsi “Mutlu Ördek Papi”, TEDEV Çocuk Yayınları’ndan çıktı. Papi’nin değerler eğitiminde Aliş ve Zeliş’le yaşadığı bu eğlenceli serüven, çocuk okurlarını bekliyor. Ayrıca, serînin eğitici kısmında çocuklar; sayıları, kavramları, renkleri, şekilleri ve kuralları da öğrenecek. 

MİNİKLER İÇİN DEDE KORKUT 

Türk ruhuna, düşüncesine, kültürüne ve hayat tarzına ışık tutan Dede Korkut hikâyeleri şimdi çocuklar için yeniden kitap haline getirildi. Oğuz Türklerinin bilinen en eski destansı hikâyeleri olan Dede Korkut kitabının; Bamsı Beyrek, Boğaç Han, Deli Dumrul, Emren Han, Kan Turalı, Oğuzlar Savaşı, Seğrek Han, Salur Kazan, Tepegöz, Uruz Han, Tutsak Uruz ve Yegenek Han adlı on iki hikâyesi resimli çocuk serîsi halinde TEDEV Çocuk Yayınları’ndan çıktı. Türklerin örf ve âdetlerinin yanı sıra toplumda din faktörü, ailenin önemi, büyüklere duyulan saygı, erdemli ve ahlaklı bireyler olmanın önemi gibi değerleri barındıran eser, çocuklara yol gösterici olacak.

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