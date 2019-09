Ersinha Ersin'den ağaca övgü

Kolektif, Ağaca Övgü (Treehugger) ve Bir Hayvanın Gözlerinden (In The Eyes of the Animal) isimli, birden çok duyu organını aynı anda harekete geçiren, etkileyici sanal gerçeklik deneyimini Dijital İletişim Sponsoru Vodafone Red’in katkıları ile OMM ziyaretçilerine sundu. Canlı performans ve sanal gerçekliği kesiştiren çalışmalarıyla insanların dünyayı algılama biçimine yeni bir boyut getiren Marshmallow Laser Feast’in yerleştirmeleri; çevreye duyarlı, çağımızın sorunlarına dikkat çeken, teknoloji ve sanatı bir araya getiren projeler gerçekleştirme misyonuyla örtüşen Ağaca Övgü ve Bir Hayvanın Gözlerinden, çevremizdeki doğal güçleri ortaya çıkararak izleyiciyi büyülerken aynı zamanda birlikte yaşadığımız organizmaları fark etmemizi ve onlara karşı sorumluluklarımızı bize hatırlatmayı amaçlıyor.

HAYATA HAYVANLARIN GÖZÜNDEN BAKMAK

Sanat ve aktivizmi birleştiren bir çalışma bu. Aslında bir yüzleşme. Ama tehdit eden veya parmak sallayan bir yüzleşme değil. Sanatı arkasına alan bir yüzleşme. Sadece durumu belirten bir yüzleşme. Sanat ve bilimle sizi etkilemeye çalışıyor. Bu olağanüstü çalışmayı deneyimledikten sonra “Neden 4 farklı hayvanın gözünden doğayı görüyoruz. Sanatçı neden bunu deneyimlememizi istiyor?” sorusunu kendisine sorduğum sanatçı Ersinhan Ersin şöyle yanıtlıyor: “Çünkü sadece insanın merkezinde olduğu, kendimizi evrenin merkezine koyduğumuz hem bireysel hem de ırk olarak durumunun dışına çıkmak için bir fırsat tanımak insanlara. Çünkü empati dediğimiz şey kolay kolay kazanılmıyor. Çok ciddi bir duygusal eğitimden geçmeniz gerekiyor bunu anlamak için. Toplumsal veya ailevi olarak; zaten bu konudaki eksiklik küresel ısınmanın ve iklim değişikliklerinin nedenlerinden bir tanesi. Kendimizi o süreçten o kadar farklı ve dışında görüyoruz ki bağlantılı bile değiliz. Acaba sivrisinek kadar basit olup, gözünüzün önünde olup, umursamadığınız, hatta TV’lerde öldürmek için onlarca reklamın döndüğü bir canlının gözünden görseniz nasıl olurdu? Bunu deneyimletmek istiyoruz. Bu hissi paylaşabilme fikri… Tecrübe sırasında ne olduğu önemli değil. Tecrübe sonrasında bir sineği gördüğünüzde ne düşüneceksiniz? Aynı şekilde mi davranacaksınız? Önemli olan bu.”