Evlenmeye hazır mısınız? 

Gerçi son yıllarda düğünler için mevsim gözetilmiyor. Kış aylarında da düğün yapılabiliyor. Üstelik maliyetler daha az oluyor. Yaz aylarında fiyatlar iki katına çıkıyor. Bu yüzden hesaplı bir düğün yapabilmek için bazı püf noktalarına dikkat etmek gerekiyor. Düğün hazırlığı yapan herkes ‘hayatımda bir kere evleniyorum’ diyerek herşeyin en iyi olmasını ister. Böyle olunca da hesabı çok tutturamazlar. Ailelerin yaptığı hazırlıklarda yeterli gelmeyince düğün sonrasında gelin-damat bir borç yüküyle kala kalır. Bunun için düğün öncesinde hazırlık yapmak kadar sektördeki fiyat skalasını iyi takip etmek de daha makul bir tören yapmakta size yardımcı olabilir.

OTEL DÜĞÜNLERİ EPEY PAHALI

Dünya evine adım atarken gelinlikten damatlığa, davetiyeden nikah şekerine, kınadan düğün salonuna uzun bir ihtiyaç listesi sizi bekliyor. Önceliğimiz gelinlik. Diktirip alacak iseniz en ucuzu 2 bin 500 liradan başlıyor. Tabi marka moda evlerine giderseniz 10 bin liradan başlayan rakamları gözden çıkarmanız gerekir. Damatlıkların da yine markaya bağlı olarak fiyatları değişse de gelinlik kadar pahalı değil.

Düğün alanının seçimi işin zor kısımlarından. Son yıllarda düğünler farklı mekanlarda yapılıyor. İsteğe bağlı olarak kır düğünü, tekne düğünü ya da daha klasik otel düğünleri yapılıyor. En ekonomik olanı yine salonlarda yapılan düğünler. Düğünün maliyeti açısından yemekli olup olmaması da önemli. Otel düğün fiyatları; kokteyl menülerde ortalama 80-100 TL, yemekli menülerde ise minimum 100-150 TL civarında. Teknede düğün fiyatları düğünün niteliğine, istenen hizmetlere, sağlanan şartlara göre değişiyor. Böyle bir organisasyon için ortalama 4 bin –15 bin lira arasında bir harcama yapmanız gerebilir. Gelelim kır düğünü mekanlarının İstanbul’daki kişi başı standart paket fiyatlarına. Yemekli pakette kişi başı 70 TL ile 100 TL arasında değişen fiyatlar, kokteyl düğünlerde 30 TL ile 70 TL aralığına iniyor.

KINADA STANDART PAKET KURTARICI

Kınaları unuttuk sanmayın. Kına gelin için düğünden çok daha önemli çünkü. Gelinin ailesi ve arkadaşlarıyla doyasıya eğleneceği en özel gün kına. Son yıllarda kına ile ilgili çeşitli konseptlerde organizasyonlar yapılır oldu. Seçilecek olan kına paketine, kına ekibinin sayısına ve mekanına göre fiyatlar değişiklik gösteriyor. Taht, kaftan, bindallı, bayan dj, nedime, arkadaş kaftanları, hint kınacısı, ikram, fotoğraf ve video çekimleri gibi hizmetler de ayrı ayrı hesaplanıyor. Ortalama bir kına maliyeti 4 bin lira.