Evlenmeye hazır mısınız?
Düğün sezonu yaklaşmaya başladı.
Gerçi son yıllarda düğünler için mevsim gözetilmiyor. Kış aylarında da düğün yapılabiliyor. Üstelik maliyetler daha az oluyor. Yaz aylarında fiyatlar iki katına çıkıyor. Bu yüzden hesaplı bir düğün yapabilmek için bazı püf noktalarına dikkat etmek gerekiyor. Düğün hazırlığı yapan herkes ‘hayatımda bir kere evleniyorum’ diyerek herşeyin en iyi olmasını ister. Böyle olunca da hesabı çok tutturamazlar. Ailelerin yaptığı hazırlıklarda yeterli gelmeyince düğün sonrasında gelin-damat bir borç yüküyle kala kalır. Bunun için düğün öncesinde hazırlık yapmak kadar sektördeki fiyat skalasını iyi takip etmek de daha makul bir tören yapmakta size yardımcı olabilir.
OTEL DÜĞÜNLERİ EPEY PAHALI
Dünya evine adım atarken gelinlikten damatlığa, davetiyeden nikah şekerine, kınadan düğün salonuna uzun bir ihtiyaç listesi sizi bekliyor. Önceliğimiz gelinlik. Diktirip alacak iseniz en ucuzu 2 bin 500 liradan başlıyor. Tabi marka moda evlerine giderseniz 10 bin liradan başlayan rakamları gözden çıkarmanız gerekir. Damatlıkların da yine markaya bağlı olarak fiyatları değişse de gelinlik kadar pahalı değil.
Düğün alanının seçimi işin zor kısımlarından. Son yıllarda düğünler farklı mekanlarda yapılıyor. İsteğe bağlı olarak kır düğünü, tekne düğünü ya da daha klasik otel düğünleri yapılıyor. En ekonomik olanı yine salonlarda yapılan düğünler. Düğünün maliyeti açısından yemekli olup olmaması da önemli. Otel düğün fiyatları; kokteyl menülerde ortalama 80-100 TL, yemekli menülerde ise minimum 100-150 TL civarında. Teknede düğün fiyatları düğünün niteliğine, istenen hizmetlere, sağlanan şartlara göre değişiyor. Böyle bir organisasyon için ortalama 4 bin –15 bin lira arasında bir harcama yapmanız gerebilir. Gelelim kır düğünü mekanlarının İstanbul’daki kişi başı standart paket fiyatlarına. Yemekli pakette kişi başı 70 TL ile 100 TL arasında değişen fiyatlar, kokteyl düğünlerde 30 TL ile 70 TL aralığına iniyor.
KINADA STANDART PAKET KURTARICI
Kınaları unuttuk sanmayın. Kına gelin için düğünden çok daha önemli çünkü. Gelinin ailesi ve arkadaşlarıyla doyasıya eğleneceği en özel gün kına. Son yıllarda kına ile ilgili çeşitli konseptlerde organizasyonlar yapılır oldu. Seçilecek olan kına paketine, kına ekibinin sayısına ve mekanına göre fiyatlar değişiklik gösteriyor. Taht, kaftan, bindallı, bayan dj, nedime, arkadaş kaftanları, hint kınacısı, ikram, fotoğraf ve video çekimleri gibi hizmetler de ayrı ayrı hesaplanıyor. Ortalama bir kına maliyeti 4 bin lira.
NİKAH ŞEKERİ YERİNE MUMLUKLAR
Eskiden nikah şekerleri vardı. Şimdi ise çok tercih edilmiyor. Daha çok süs, mumluk, doğal taşlar tercih edilir oldu. Bununla ilgili özellikle Instagram üzerinden yeni bir iş alanı bile oluştu. En ucuz ürünlerin tanesi 2 liradan başlıyor. Tanesi on, on beş liraya gelen gösterişli süsler de var.
Düğün davetleri de sosyal medyadan olmuyor sadece. Hâlâ bir davetiye geleneğimiz var. Davetiye seçmek işin en zor tarafı. O kadar çok model, renk, çeşit var ki kafanız karışabiliyor. Tabi burada da fiyatlar davetiyenin kalitesi ve şıklığına göre değişiyor. İnternetten sipariş vermek çok daha mantıklı. Fiyatlar kesinlikle daha uygun. Bin tane davetiyeyi 400-500 liraya basan firmalar var. İnce kağıt üzerine baskılı, mektup zarfına konulmuş sade bir davetiye modeli isterseniz 1-2 TL’ye satın alabilmeniz mümkün. Ancak üzerine eklettiğiniz her aksesuar bu rakamı yükseltecektir. Fiyatlar, istenilen davetiye sayısına göre de değişiyor. Mesela 100 adet sipariş için fiyat 3 TL ise 300 davetiye siparişinde 2.5 TL’ye düşebiliyor. Son yılların trendlerinden olan şeffaf davetiyelerin fiyatları 4 TL’den başlıyor. Aksesuarlara ve baskı kalitesine göre bu rakam artabiliyor. Seçim sizin.
Sonuç olarak evlenmek isteyen çiftlerin düğün töreni, kına gecesi, davetiye, nikah şekeri, gelinlik ve damatlık gibi ana kalem ihtiyaçlar için en az 25 bin lirayı gözden çıkarmaları gerekiyor.
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