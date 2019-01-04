Ezan'ın sırrı Rüya Makamı’nda 

Her inancın ibadete çağrı için farklı yöntemleri var. Ancak hiç kuşkusuz en etkileyici olanı çıplak sesle, etkileyici bir ses tonu ve makamla icra edilen Ezan-ı Muhammedî. Bilal-i Habeşi’den beri güzel sesle okunması tercih edilen ezan, adabına uygun icra edildiğinde yürekleri titretiyor, Müslüman olmayanların bile kalbinde farklı hisler uyandırıyor. Peki ezan hakkında ne biliyoruz? Genç yapımcı ve yönetmen Çağla Çağlar ezanla ilgili merak ettiği soruların peşine düşmüş ve kendini Rüya Makamı belgeselinin kamera arkasında bulmuş. Nâyi Ahmed Şahin’in danışmanlığında hayata geçirilen Rüya Makamı adlı doküdrama bugünlerde tamamlandı. Filmin aynı zamanda oyuncusu da olan Ahmed Şahin ve yönetmeni Çağla Çağlar ile belgeselin hikâyesini konuştuk.

Ezan hakkında yeterince bilgi sahibi miyiz?

Ezân, ibâdete davettir. Mânâ, âhenk, üslûp ve tabii ki güzel sesle ve makamlarla okunması geleneği ile alâkalı bilgi eksikliği var. Bu, ezanın yasaklandığı dönemlerden kalma bir refleks olarak düşünülebilir.

Osmanlı kültüründe ‘ezan’a nasıl özellikler eklenmiş?

Osmanlı’da ezan hususundaki uygulamalar gelişigüzel ve sebepsiz değil. Sadece güzel ses ve mûsikî olsun diye değil, farklı vakitlerde değişik etkileri göz önünde bulundurularak beş vakit ezanın farklı makamlarda okunmasına gayret edilmiş. Osmanlı’da ezan makamları tasnife tâbi tutulmuş, bu ince zevk-i selîm ile ezânın belirli makamlarda okunması gelenek haline gelmiş.

Güzel okunan ezanın gayrimüslimlerde de çok farklı etkiler uyandırdığını biliniyor. Bunun sebebi nedir sizce?

Efendimiz (S.A.V.) ezanın gelişi güzel bir nidâ şeklinde değil, âhenkli, ölçülü ve güzel sesle, makamla okunmasını istemiştir. Ezânı duyan kimse gayr-i müslim bile olsa ondan rahatsız olmamalı, bilâkis hoşuna gitmelidir. Dünyanın birçok yerinde programlarımızda ezan okuduk ve çok güzel tepkiler aldık. Hatta ezan koymadığımız programlarda ‘Lütfen ezan da okuyun’ diye ricalarda bulunuldu. Bu ezânın öncelikle rahmet olmasından dolayıdır. Zîrâ Allah’ın huzuruna durmak rahmettir. Bu rahmete davet de rahmettir. Âlemlere rahmet olan Hz. Muhammed’in peygamberliğine şehâdeti vurgulamak rahmetdir. Cümlelerdeki ifâdelerin mânâ itibâriyle kesin ve âhenkli olmasından ve güzel sesle icrâ edilen makamların insan rûhu üzerindeki tesirleri bunun sebeplerindendir.

Bazen çok kötü ezan icralarına maruz kalıyoruz. Bize güzel ezanı tarif eder misiniz?

Kötü icralar ezan geleneğinin unutulmuş/unutturulmuş olmasından kaynaklanıyor. Ezanı sadece telâffuzuyla okuyabilenler yıllardır müezzin olabildiler. Sesleri güzel olmasa da, mûsikî seslerini ayırt edemese de diğer dini alanlarda yeterli notu alanlar müezzin yapıldı. Bu nedenle âhenksiz bir şekilde okunan ezanlar memlekette yıllarca sorun oldu. Daha sonra çeşitli ezan kurslarıyla bu eksiklik giderilmeye çalışıldı. Lâkin bu konudaki eğitim sesi zâten güzel olanlara verilmelidir. Güzel ezân, cümleleri, mânâdaki ifâdelerin takibini zorlaştıracak şekilde çok fazla uzatmadan, güzel sesle ve makamla okunandır. Güzel nağmeler rûha tesir ederek ezânın taşıdığı mânâyı, îman aşkını güçlendirmektedir. Gelenekte ezân Saba, uşşak, hicaz, segâh ve rast makamlarında okunagelmiştir. Bunun sebebi de temel makamların nağme cümlelerinin ezânın cümleleri okunacak kadar kısa olabilmeleri ve okundukları vakitte rûhî etkiye uygun olmalarıdır.

Rüya Makamı belgeseli hakkında neler söylersiniz?

Bu film aslında bir yabancının güzel sesle ve makamlı okunan ezanlardan nasıl etkilenebileceğinden hareketle “Ezân-ı Muhammedî”nin güzel ses ve nağmelerle okunmasındaki hikmeti, önemi, gerekliliği vurgulayan -daha önce yapılmamış- bir çalışma oldu.