Ezber bozan cesur yürek

Şule Yüksel Şenler; dindarlığın siyaset, sanat, edebiyat her alanda jakoben kesimce katı bir ideolojik tavırla karşılandığı, baskı ve şiddet uyguladığı, dini görünüme tahammülün olmadığı bir dönemde özelde Müslüman kadın kimliğinin, genelde tüm camianın adeta varlık mücadelesini, Müslüman kadın kimliğinin yeniden inşasını, öz güvenini sağlamak için destansı bir mücadele ortaya koymuş ve ezber bozmuş bir isimdir.

Ezber bozandır çünkü dini, dindar kimliği çağ dışı gören kesimin tam da içinde yetişmiş, kendileri gibi düşünüp, inanan ama hakikati keşfettikten sonra “Hayır! Din çağ dışı değil bilakis çağlar üstüdür” diyen bir gür sestir. Bu ses, eğer Anadolu’dan çıkmış olsa idi zaten din taşralılıktı ve taşradan ancak böyle bir ses çıkabilirdi ama Şule Yüksel Şenler tam da kendi içlerinden çıkarak içinde yaşadığı toplumsal sınıfın ezberlerini bozuyordu.

Bu çıkışla Anadolu insanının da ezberlerini bozar Şule Yüksel Şenler. Onunla birlikte ilk kez bir genç kız, bir genç hanım şehir şehir, kasaba kasaba tüm Türkiye’yi dolaşıp, günde üç ayrı şehirde konferanslar verir, kadını erkeği ile toplumda unutturulmak istenen Müslüman Anadolu kimliğini haykırır, onun gittiği her yerde salona sığmayan insan seli sesini duysun diye cami minarelerinin hoparlörlerinden yankılanan sesiyle tüm şehir meydanı konferans mahalline döner. Kadını erkeği ile susamışların suya koşması gibi onun çağrısına koşar ve Şule Yüksel Şenler’i kurak, susamış bağırlarına basarlar.

Yıllarca susturulmuş halkın hislerine tercüman olur, dil olur, söz olur. Köşe yazılarıyla her bir haneye ulaşır. Yazıları, konferansları, tavizsiz dik duruşu, azim ve kararlılıkla yürüyüşü kadını ile erkeği ile tüm ezilmiş kesime yeniden öz güven kazandırır, cesaret telkin eder. Kadınların sosyal hayat içerisinde, genç kızların üniversitelerde bulunmalarının önünde engel gibi duran örtünme / örtünememe biçimine günün şartlarına uygun bir tarz oluşturur, bu tarz toplumun hemen her kesiminde kabul görür.

Şule Yüksel Şenler, o günleri dile getirirken “Aşıktım, hem ölesiye” diye tarif eder. “Öyle bir davanın göz kamaştıran nurlu ufuklarına açmıştım ki gözlerimi, bu ebedi mana güzelliğine meftun olmamak mümkün değildi. Sevdalıydım, sevdalı. Uğruna can verilecek gerçek sevgiliyi ve o sevgilinin ebedi saadetle noktalanan nurlu yolunu bulmuştum…”

Birçok konuda ilk olur Şule Yüksel. O güne kadar mütedeyyin kesimde konferans veren erkekler bile bir elin parmakları kadarken bir tek kadın yoktur. Bir genç kız çıkar ve şehir şehir dolaştığı seri konferanslarla ülkede genç kızların, hanımların yeniden kimliğini sahiplenmesinde öncülük eder.

Gençliğini, sağlığını, zamanını, bilgi, beceri ve tüm yeteneğini davası uğruna ortaya koyar.

Bu uğurda her konferansı sonrası hakkında açılan yüzlerce davadan, hapis cezasına, evinin kundaklanmasından, tehditlere, merkez medyanın kalem birliğiyle (vefatı dolayısıyla Cumhuriyet gazetesinin ve yıllar evvel de Soner Yalçın’ın yaptığı hakaretamiz haberler bir nebze de olsa fikir verecektir) taarruzuna kadar çok ağır bedeller öder ama asla geri adım atmaz. Bu kalemlerden bazıları Çetin Altan, İlhan Selçuk, Metin Toker, Falih Rıfkı Atay, Nizamettin Tepedelenlioğlu’dur.

Şule Yüksel’in pardösülü Avrupalı modellerin başına guaj boya ile başörtüsü çizerek modellediği o şık kıyafetlerin algısı dönemin medyasında çarşaftır. Çarşaflı konferansçı diyerek bahsederler, çarşaflı karikatürlerini çizerler. “Şık, zarif ve modern” diyerek tanımladığı bu kıyafetin böylesine rahatsız eden, dehşete düşüren bir algısı vardır. Zor zamanda daha 27 yaşında gencecik bir kız bir başına adeta cephe yara yara mücadele eder. Hakimler, savcılar, köşe yazarları, medya manşetleri, kimi sivil toplum örgütleri mücadele sathındaki karşıtlardır. Bir yanıyla ipek gibi narin, diğer yanıyla çelikten kılıç gibi keskindir. Kalemi, hitabeti, duruşu kavidir. Tek başına bir ordudur.