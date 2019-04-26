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Fıtıkta merdiven altı tedaviden kaçının

Fizyoterapist Hüseyin Oğuzhan Söylemez, fıtık rahatsızlığına yönelik manuel uygulanan ‘kayropraktik’ tedavinin kesinlikle uzmanı tarafından yapılması gerektiğine dikkat çekerek, hastaların kırıkçı-çıkıkçı, masör gibi kişilerin merdiven altı yöntemlerinden kaçınmalarını tavsiye etti.  

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Uzun süre masa başında ya da ağır işlerde çalışan kişilerde daha sık görülen bel ve boyun rahatsızlıkları, şiddetli ağrılarla birçok insanın hayatını kâbusa çeviriyor. Fizyoterapist Hüseyin Oğuzhan Söylemez ilerleyen zamanlarda fıtığa dönüşen bu rahatsızlıkların ‘manuel terapi’ ya da diğer adıyla ‘kayropraktik’ yöntemiyle kısa sürede tedavi edilebildiğine dikkati çekti. Problemin sebebine göre tedavi yöntemine karar verildiğini belirten Söylemez, “Bel fıtığında ameliyatın bilimsel sebepleri vardır. Bu durumlar dışında ameliyatsız yöntemler aranmalıdır. Nörolojik bulgular olmadığı sürece fizik tedavi, kayropraktik, egzersiz, ergonomi gibi ana yöntemler uygulanabilir” dedi. 

İLK SEANSTA ETKİLİ  

Kayropraktikin omurganın biyomekaniğini düzenlemeye, sinir sistemine binen stresleri çözmeye yönelik bir yöntem olduğunu belirten Fizyoterapist Hüseyin Oğuzhan Söylemez, “Hasta doktor muayenesinden sonra kayropraktiğe uygun bulunursa bu işin uzmanı olan kayropraktör tarafından değerlendirmeye alınır. Eğer bir engel yoksa yöntem el ile uygulanır. Sonucunda genellikle ilk seansta 24 saat içinde bir etki görülür” diye konuştu. 

UZMANI UYGULAYABİLİR  

Kayropraktikin ağrılı bir yöntem olmadığını belirten Söylemez, “Kesinlikle eklem kas ya da sinire zarar verici bir baskı, çevirme ya da çekme işlemi yoktur. Bilimsel bir yöntemdir. Merdiven altı çekme-vurma işlemlerine benzemez. Bu sebeple manuel terapi merdiven altı kişilerce uygulanmamalıdır. Masör, beden eğitmenleri, yurt dışında eğitim aldığını iddia eden kişiler, kırıkçı-çıkıkçılar ve bu eğitimi üniversite düzeyinde almamış kişiler uygulayamazlar” ifadelerini kullandı.    

Feci kaza! Ayakkabılarının bağcıklarını bağlarken...

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