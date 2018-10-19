Fotoğrafın kendisi: Ara Güler

Kendini sanatçı olarak değil foto muhabiri olarak tanımlayan usta fotoğrafçı Ara Güler, 17 Ekim akşamı geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat etti. Onu İstanbul’un gözü olarak biliyoruz.

İstanbul ile ilgili neredeyse bir milyona yakın fotoğraf çekti. Ama objektifinden sadece İstanbul değil; bir dünya geçti.

Ara Güler tarihe tanıklık etti ve belge niteliği taşıyan fotoğraflarını gelecek nesillerle paylaştı. Biz de ustayı meslektaşları Süleyman Gündüz, Hasan Yazanel ve Adnan Gül’e sorduk. Hepsinin kendisiyle paylaştığı şeyler farklı ama şu aynı: Ara Güler adeta fotoğrafın kendisiydi.

HASAN YAZANEL: ARA GÜLER BİZİM ZENGİNLİĞİMİZDİ