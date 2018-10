Fotoğrafın kendisi: Ara Güler

Kendini sanatçı olarak değil foto muhabiri olarak tanımlayan usta fotoğrafçı Ara Güler, 17 Ekim akşamı geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat etti. Onu İstanbul’un gözü olarak biliyoruz.

İstanbul ile ilgili neredeyse bir milyona yakın fotoğraf çekti. Ama objektifinden sadece İstanbul değil; bir dünya geçti.

Ara Güler tarihe tanıklık etti ve belge niteliği taşıyan fotoğraflarını gelecek nesillerle paylaştı. Biz de ustayı meslektaşları Süleyman Gündüz, Hasan Yazanel ve Adnan Gül’e sorduk. Hepsinin kendisiyle paylaştığı şeyler farklı ama şu aynı: Ara Güler adeta fotoğrafın kendisiydi.

HASAN YAZANEL: ARA GÜLER BİZİM ZENGİNLİĞİMİZDİ

Büyük ustayı anlamak ve yorumlamak için sadece kabuğu değil kadrajın içini görmek gerekir. Büyük usta bize kocaman bir dünya ve milyondan fazla eser bıraktı. Bizler gözümüzü onun eserleri ile açtık. Büyük ustanın tarzı ve kişiliği çok farklı idi, kendine has bir mizah dünyası vardı. Onunla sohbet ederken her an temkinli olmak gerekirdi. Zira bir sonraki cümlenin ne olacağını kimse bilemezdi. “Master of Leica” yani “Leica Ustası” lakabını alan dünyada iki elin parmaklarını geçmeyecek insanlardan biriydi. Ara Güler denildiğinde zihnimize ilk gelen onun siyah beyaz dünyası. Büyük usta hakkında çok şeyler söylenebilir lakin ben farklı bir alana dikkat çekmek istiyorum. O bir gayrimüslim idi yani bir İstanbul Ermenisi idi. Fakat bu toprakların insanıydı, bizim zenginliğimizdi, cevherimizdi.

SÜLEYMAN GÜNDÜZ: FOTOĞRAF ONUNLA ANLAM KAZANDI