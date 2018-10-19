Fotoğrafın kendisi: Ara Güler
90 yaşında aramızdan ayrılan usta fotoğrafçı Ara Güler, ardında sevdiği memleketi ve bir dünya fotoğraf bıraktı. Asırlarca yaşamaya devam edecek olan o fotoğraflarla Güler adeta görsel bir tarih yazdı. O geçmiş güncelliğini koruyarak insanlığa aktarılmaya devam edecek.
- ALİ DEMİRTAŞ
Kendini sanatçı olarak değil foto muhabiri olarak tanımlayan usta fotoğrafçı Ara Güler, 17 Ekim akşamı geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat etti. Onu İstanbul’un gözü olarak biliyoruz.
İstanbul ile ilgili neredeyse bir milyona yakın fotoğraf çekti. Ama objektifinden sadece İstanbul değil; bir dünya geçti.
Ara Güler tarihe tanıklık etti ve belge niteliği taşıyan fotoğraflarını gelecek nesillerle paylaştı. Biz de ustayı meslektaşları Süleyman Gündüz, Hasan Yazanel ve Adnan Gül’e sorduk. Hepsinin kendisiyle paylaştığı şeyler farklı ama şu aynı: Ara Güler adeta fotoğrafın kendisiydi.
HASAN YAZANEL: ARA GÜLER BİZİM ZENGİNLİĞİMİZDİ
Büyük ustayı anlamak ve yorumlamak için sadece kabuğu değil kadrajın içini görmek gerekir. Büyük usta bize kocaman bir dünya ve milyondan fazla eser bıraktı. Bizler gözümüzü onun eserleri ile açtık. Büyük ustanın tarzı ve kişiliği çok farklı idi, kendine has bir mizah dünyası vardı. Onunla sohbet ederken her an temkinli olmak gerekirdi. Zira bir sonraki cümlenin ne olacağını kimse bilemezdi. “Master of Leica” yani “Leica Ustası” lakabını alan dünyada iki elin parmaklarını geçmeyecek insanlardan biriydi. Ara Güler denildiğinde zihnimize ilk gelen onun siyah beyaz dünyası. Büyük usta hakkında çok şeyler söylenebilir lakin ben farklı bir alana dikkat çekmek istiyorum. O bir gayrimüslim idi yani bir İstanbul Ermenisi idi. Fakat bu toprakların insanıydı, bizim zenginliğimizdi, cevherimizdi.
SÜLEYMAN GÜNDÜZ: FOTOĞRAF ONUNLA ANLAM KAZANDI
Ara Güler, foto muhabirliği ülke sınırlarını aşarak küresel bir karşılık bulmuş şahsiyettir. Fotoğraf, onun kareleri ile başka bir anlam kazandı. O, 20. yüzyıl tarihini görsel bir dille yazan adamdı. Ülkemizin ve dünyanın değişimini ve dönüşümünü onun fotoğrafları üzerinden okuyoruz. İnsanlığın yeryüzü serüveninde yaşadığı dramlara, acılara ve sevinçlere bizi ortak kıldı kareleri. Kendi medeniyetimizin ortaya çıkarttığı ortak kültürle yoğrulmuş ve bu birikimini evrensele taşımış derviş ruhlu bir adamdı. İnsan unsuru itibariyle fukaralaşan dünyamızın son büyük zenginliğiydi. Bize çok çalışmayı ve yaptığımız işlerde en iyi olmayı öğretti. O artık anılarımda en müstesna yerini aldı. Yeri asla doldurulamayacak bir birikim aramızdan ayrıldı ve toprakla sırlandı. Çoraklaşan dünyamızın önemli su kaynaklarından biri daha kurudu. Onu çok özleyeceğim.
ADNAN GÜL: BU ÜLKEYE BÜYÜK BİR GEÇMİŞ BIRAKTI
Ara Güler, geleceğe dair bu ülkeye çok büyük bir geçmiş bıraktı. Çektiği fotoğraflar ile aslında dünyanın ne kadar küçük ve insanların ne kadar yalın, sade olduğunu gösterdi hepimize. Meslektaşı olmaktan gurur duyduğum kişiliğinin yanı sıra çektiği portreler ile daima bize ışık tuttu. Günümüzde bile hâlâ bilinmeyen ya da fark edilemeyen fotoğrafçılık ve foto muhabirliği arasındaki farkı anlatırdı. Bir devrin tarihini yazdı fotoğraflarıyla ve her köşe başına bir iz bıraktı. Bir toplumun görsel hafızası oldu. Kendisiyle tanıştığımda henüz yolun çok başındaydım ve makina tutuşumdan kaynaklanan yamuk kadrajım ile ilgili azarlar bir şekilde hayatımın dersini vermişti.
Şipşak fotoğraf çekiminden asla hazzetmezdi. Neyin fotoğrafını çekeceksen onunla bir müddet vakit geçireceksin ki hem hikâyeyi yaşayacaksın hem de çektiğin fotoğrafta hikâyeyi anlatacaksın demişti. Tarihe geçecek sözlerinden biri de “Hayat size verilmiş boş bir filmdir her karesini mükemmel bir biçimde doldurmaya gayret edin.” şeklindeydi. Allah rahmeti ile muamele etsin. Camiamızın başı sağ olsun.
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