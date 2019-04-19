Fransız ile Pakistanlı Türkiye'yi severse...

Geçen hafta sonu Ayvalık Esnaf ve Sanatkârlar Odası tarafından düzenlenen 2. Doğa Festivali için Balıkesir’in Ayvalık ilçesine gittim. Festival her detayıyla çok güzeldi. O detaylardan biri de Ayvalık sokaklarını gezerken tanıştığım ilginç bir çift oldu. Sylvie ve Shafiq çifti. Ayvalık’ta yaşıyorlar. Sylvie Lasserre, daha önce Le Monde gibi gazetelerde çalışmış, antropoloji, din ve kültür hakkında haberler ile araştırmalar yapan Fransız bir gazeteci ve yazar. Shafiq Ur Rahman Yousafzai ise Pakistanlı bir aktivist. Burada Ayvalık’ta Les Terrasses adlı konaklama mekânı işletiyorlar. Bu sıradışı çiftin tanışma ve Türkiye’ye yerleşme hikayeleri de en az kendileri kadar ilginç...

YAŞAMIMIZ BİRBİRİMİZLE DEĞİŞTİ

Fransız gazeteci Sylvie haber çalışması için sık sık Orta Asya’ya gidiyormuş. Bu seyahatlerinde mutlaka uğradığı ve soluklandığı yerlerden biri Ayvalık imiş. 13 yıl boyunca Batı’dan Doğu’ya her seyahatinde mutlaka buraya da gelmiş. Türk dünyasına ve Türklere olan ilgisi onu Ayvalık’a daha çok bağlamış. 2008 yılında buradan bir ev almış. 2010 yılında bir röportaj için Pakistan’a gittiğinde ise Shafiq ile tanışmış. Shafiq Yousafzai Pakistan’da kadın ve çocuklara yardımda bulunan, sağlık ve eğitim konusunda çalışmalar yürüten Social Services Program adlı bir oluşumun başkanı olarak çalışıyormuş. Birbirlerini çok sevmişler ve 2011 yılında da Pakistan’da evlenmişler. Sylvie evlenmeden bir gün önce severek ve isteyerek Müslaman olmuş. Tabi ailelerini bu evliliğe ikna etmeleri çok da kolay olmamış. İki farklı kültür ve inançtan geliyor olmaları başta ciddi bir engel gibi görünse de birbirlerinin aileleriyle tanıştıklarında sorun çözülüvermiş: Sylvie’nin ailesi önce bu durumu çok tehlikeli bulmuş ve epey korkmuş. Ama Shafiq, Sylvie’nin ailesiyle tanıştığında korkularının yersiz olduğunu anlamışlar. Sylvie’nin ailesi Shafiq’i çok sevmiş. Aynı şekilde Shafiq’in ailesi de Sylvie’nin Fransız olduğunu duyunca tipik Avrupalı profili nedeniyle onu istememiş. Sylvia’yı tanıdıklarında ise yanıldıklarını anlamaları uzun sürmemiş. Yousafzai çifti evlendikten sonra Pakistan’da yaşamaya başlamış. Ancak o dönemde Pakistan’da birbiri ardına yaşanan terör saldırıları, patlamalar ve süregelen çatışmalar hayatlarını zorlaştırmış. Sylvie, beyaz insanlardan pek de hazzetmeyen Pakistanlıların önyargılı tavırlarına daha fazla dayanamayınca 2017’de Ayvalık’a dönmüş. Shafiq ise ülkesinde devam eden projelerinden dolayı ancak bir yıl sonra eşinin yanına, Türkiye’ye gelebilmiş.

“ÖNYARGILARI BİRLİKTE ALTÜST ETTİK”